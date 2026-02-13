„Mai puțin zgomot și lozinci”. Președintele Nicușor Dan face un apel către responsabilii politici după intrarea țării în recesiune tehnică

Președintele Nicușor Dan a reacționat, vineri seară, la tensiunile politice izbucnite după ce Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat că economia României a intrat oficial în recesiune tehnică.

„Vă invit să privim cu echilibru datele publicate azi de INS. Economia a suferit o contracție de 2% pentru că s-a redus consumul. Pentru unii, reducerea consumului a venit din diminuarea puterii de cumpărare, pentru alții din prudența față de viitorul economic”, a scris președintele Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, România reușește totuși să reducă un deficit bugetar masiv fără asistență externă, fără FMI și fără criza economică pe care a trăit-o în 2009–2010.

„Nu e ceva ce descoperim acum. Economia României încetinește de patru ani, în ciuda unor deficite imense. Limitarea corupției, creșterea competitivității, corespondența între așteptările mediului privat și ce face politicul sunt lucruri pe care le avem de rezolvat de mult timp”, a adăugat el.

Șeful statului susține, însă, că există motive de optimism: „Avem motive de optimism. Avem o economie privată solidă. Programul SAFE a fost bine întocmit de guvern și va genera dezvoltare. Fondurile europene, și PNRR, și structurale, vor genera dezvoltare. Sunt ușoare progrese pe diminuarea evaziunii fiscale.”

„Evident că România are enorm de multe de reparat, în justiție, în economie, în educație, în sănătate. Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci”, a mai afirmat Nicușor Dan.

El a avut un mesaj și pentru cetățeni: „Iar dumneavoastră, cetățenii, continuați să puneți, cu echilibru, presiune pe decidenții politici pentru rezolvarea acestor probleme.”

„Eu rămân implicat și alături de dumneavoastră în acest demers, susținând aceleași obiective și aceeași responsabilitate publică”, a conchis șeful statului.

Afirmațiile vin după ce mai mulți membri PSD au lansat atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan, după ce INS a anunțat că economia României a intrat oficial în recesiune tehnică.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a susținut că „domnul Bolojan are o abordare destul de autocrată”, comparând „fixaţia” pentru deficitul bugetar cu „obsesia lui Nicolae Ceauşescu pentru plata datoriei externe”, în timp ce deputatul Adrian Câciu l-a criticat pe premier, afirmând că „a refuzat aplicarea planului de stimulare economică și adoptarea bugetului în decembrie”.

Ulterior, Ilie Bolojan a răspun acuzațiilor și a declarat că „e foarte ușor să faci declarații și să spui cum trebuie cheltuiți bani pe care îi împrumuți”.