Analiză Pericolele pe care le prezintă faptul că administrația Trump folosește credința pentru a justifica războiul din Iran

Apelul la religie în timp de război nu este o noutate în politica americană. De-a lungul istoriei, președinții Statelor Unite au invocat frecvent credința pentru a-și susține deciziile militare sau pentru a oferi sprijin moral soldaților trimiși pe front.

Însă, în actualul context, modul în care administrația Donald Trump recurge la simboluri și mesaje religioase pentru a legitima conflictul cu Iranul ridică semne de întrebare serioase privind limitele tradiției politice americane, arată o analiză CNN.

Secretarul de război, Pete Hegseth, își structurează frecvent discursurile în jurul referințelor biblice, prezentând armata americană într-o lumină aproape mistică. La rândul său, președintele Trump a publicat pe rețelele sociale o imagine generată de inteligență artificială în care apare într-o ipostază asemănătoare lui Hristos. Vicepreședintele JD Vance a mers mai departe, criticând poziția teologică a Papei Leon al XIV-lea, după ce acesta a avertizat că Dumnezeu nu binecuvântează războiul.

Această retorică apropie discursul oficial american de simbolistica „războiului sfânt”, o formulă pe care liderii anteriori au evitat-o tocmai pentru a nu amplifica tensiunile religioase, în special în Orientul Mijlociu.

De altfel, conflictul actual se desfășoară deja într-un cadru încărcat de semnificații religioase. Regimul iranian invocă frecvent voința divină în justificarea acțiunilor sale, iar liderii israelieni au făcut referiri la tradiții biblice pentru a explica războiul.

O schimbare de ton în politica americană

Accentul tot mai pronunțat pe religie reflectă o evoluție ideologică în interiorul Partidului Republican, unde influența curentelor evanghelice radicale a crescut odată cu ascensiunea mișcării MAGA.

Pentru unii observatori, această orientare este parțial o expresie a convingerilor personale, dar și o strategie politică menită să consolideze sprijinul unei baze electorale importante.

„Nu este surprinzător că politicienii încearcă să atragă electoratul religios, dar modul explicit și sectar în care o fac este fără precedent”, a declarat profesorul Jim Guth, expert în științe politice.

Totuși, această abordare ridică întrebări sensibile într-o societate diversă din punct de vedere religios. Criticii avertizează că folosirea credinței pentru a justifica un conflict militar poate marginaliza alte comunități religioase sau pe cei fără afiliere religioasă și poate afecta principiul separației dintre stat și biserică.

Un risc pentru diplomație și securitate

Administrațiile anterioare au evitat să prezinte conflictele din Orientul Mijlociu în termeni religioși, tocmai pentru a nu legitima discursurile de tip jihad sau „război sfânt” ale adversarilor.

Există și temeri că un astfel de limbaj ar putea complica relațiile cu aliații musulmani și ar putea alimenta propaganda grupărilor extremiste. În trecut, astfel de percepții au fost folosite pentru a justifica atacuri împotriva intereselor americane.

În acest context, pozițiile exprimate de oficiali precum Pete Hegseth sunt privite cu îngrijorare. Deși autenticitatea credinței sale nu este pusă la îndoială, criticii consideră că utilizarea acesteia în mod constant în discursul oficial poate crea impresia unei legitimități divine a războiului.

Mai mult, o astfel de abordare poate complica eforturile diplomatice, întrucât conflictele cu dimensiune religioasă tind să fie mai dificil de soluționat.

Tensiuni cu Vaticanul

Poziționarea administrației Trump a generat și un conflict deschis cu Vaticanul. Papa Leon al XIV-lea a criticat explicit utilizarea religiei în scopuri politice sau militare, avertizând asupra riscurilor instrumentalizării credinței.

Reacția Casei Albe nu a întârziat. Donald Trump a susținut că are „dreptul să nu fie de acord cu Papa”, în timp ce vicepreședintele JD Vance a sugerat că liderul Bisericii Catolice ar trebui să fie „mai atent” în declarațiile sale teologice.

Schimbul de replici reflectă o ruptură rară între Washington și Vatican și riscă să aibă ecouri în rândul celor peste 50 de milioane de catolici americani, dar și în Europa.

O miză mai profundă

Dincolo de disputa politică, analiștii avertizează că asocierea deciziilor militare cu voința divină poate avea consecințe greu de controlat.

Războaiele motivate de certitudini morale absolute tind să devină mai puțin flexibile din punct de vedere strategic. În astfel de contexte, compromisurile — esențiale pentru pace — devin mai dificil de acceptat.

Istoria arată că, în conflicte, fiecare tabără poate revendica sprijinul divin. Așa cum observa Abraham Lincoln în timpul Războiului Civil american, ambele părți „se roagă aceluiași Dumnezeu și fiecare îi cere ajutorul împotriva celeilalte”.

Aceasta este realitatea pe care administrația americană pare să o ignore într-un moment în care echilibrul dintre politică, religie și război devine tot mai fragil.