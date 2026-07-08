Dragoș Pîslaru face primele demiteri după scandalul azilelor din Bihor. Șefa Autorității pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, revocată din funcție

Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat miercuri, 8 iulie, demiterea președintei Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Alexandra Zară și a cerut sancționarea conducerii mai multor instituții din Bihor, după ancheta privind „azilele groazei” și controalele desfășurate în urma intervenției procurorilor DIICOT.

„Am demis-o astăzi din funcție pe președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, doamna Alexandra Zară”, a scris ministrul pe Facebook.

Totodată, Pîslaru a anunțat că i-a solicitat președintelui Consiliul Județean Bihor, Mircea Mălan, să dispună sancționarea directorului Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor. De asemenea, a cerut directorului general al Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială să ia măsuri împotriva conducerii Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor.

Ministrul a mai anunțat elaborarea unui protocol interinstituțional și a unor proceduri de lucru privind intervențiile în cazurile care vizează persoane vulnerabile.

„Aceste măsuri vin ca urmare a modului în care aceste instituții au acționat atât în ceea ce privește intervenția DIICOT din data de 30 iunie, cât și în gestionarea acestui subiect în decursul anilor”, a precizat Pîslaru.

Anunțul vine la câteva ore după ce Ministerul Muncii a cerut explicații de la Inspecția Muncii cu privire la controlul efectuat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor la imobilele aparținând Asociației „Dumbrava DPG”, fondată de Viorel Pașca, aflat sub control judiciar în dosarul azilelor ilegale.

Potrivit datelor transmise ministerului, în urma verificărilor efectuate în 18 locații au fost depistate 36 de persoane care lucrau fără contract individual de muncă, motiv pentru care ITM Bihor a aplicat o amendă de un milion de lei. Inspectorii au sesizat și organele de urmărire penală pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără forme legale, iar verificările au arătat că Asociația „Dumbrava DPG” nu avea înregistrată nicio activitate și niciun punct de lucru autorizat.

În acest context, ministrul i-a cerut șefului Inspecției Muncii explicații privind faptul că ministerul nu a fost informat despre solicitarea DIICOT, despre desfășurarea controlului și rezultatele acestuia. Totodată, a solicitat o copie a procesului-verbal prin care a fost aplicată amenda de un milion de lei, precum și un raport privind toate controalele efectuate de Inspecția Muncii și inspectoratele teritoriale în acest caz începând din 2014.