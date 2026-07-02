Sprijin de 19 milioane de lei pentru victimele din azilele din Bihor. Linie telefonică specială pentru familii

Ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Pîslaru, a anunțat noi măsuri privind persoanele relocate în urma intervenției DIICOT desfășurate în județul Bihor.

Ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Pîslaru, a convocat astăzi o ședință operativă cu membrii celulei de criză constituite la nivelul ministerului, pentru monitorizarea situației celor 409 persoane descoperite în timpul intervenției DIICOT din județul Bihor.

În cadrul ședinței au fost stabilite măsuri pentru coordonarea intervenției la nivel național, pentru sprijinirea persoanelor relocate și a familiilor acestora, precum și pentru susținerea autorităților locale care gestionează cazurile.

”Începând de astăzi, aparținătorii persoanelor care locuiau în spațiile percheziționate de DIICOT în județul Bihor pot obține informații despre situația acestora la Call Center-ul ANPIS – 021.9309. Precizăm că informații privind situația persoanelor relocate din județul Bihor pot solicita doar familiile sau aparținătorii acestora. Totodată, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale va emite un ordin prin care sunt stabilite măsuri unitare pentru gestionarea acestei situații la nivel național”, potrivit Ministerului Muncii.

Astfel, cele 20 de direcții generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC) care au preluat persoane relocate trebuie să asigure, în cel mai scurt timp, evaluarea fiecărei persoane, precum și o analiză a nevoilor și resurselor necesare pentru asigurarea îngrijirii și serviciilor adecvate acestor oameni.

Prin ordin se va constitui, la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, o echipă tehnică care va oferi sprijin și îndrumare metodologică tuturor DGASPC-urilor implicate în gestionarea acestor cazuri. În același timp, fiecare DGASPC va desemna o persoană responsabilă de coordonarea activităților privind persoanele relocate, pentru a asigura o comunicare eficientă și o intervenție unitară.

În plan financiar, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale finalizează demersurile pentru promovarea, în cursul săptămânii viitoare, a Hotărârii de Guvern care va asigura alocarea a peste 19 milioane de lei din bugetul de stat către autoritățile administrației publice locale, pentru acoperirea cheltuielilor necesare îngrijirii celor 409 persoane relocate, până la sfârșitul anului.

Peste 1.000 de morți în 17 ani. Ororile din „azilele groazei” din Bihor

Peste 400 de persoane sechestrate în imobile clandestine și un seif ticsit cu sute de carduri bancare aparținând victimelor au fost descoperite de procurorii DIICOT în urma perchezițiilor ce au vizat rețeaua condusă de Viorel Teodor Pașca, zis Bunul Samaritean, din județul Bihor.

Potrivit procurorilor, în decurs de aproximativ 17 ani, ar fi fost găzduite peste 3.300 de persoane fără locuință, vârstnici sau persoane cu dizabilități, iar aproximativ 1.020 dintre acestea ar fi decedat în perioada în care s-ar fi aflat în îngrijirea grupării, fiind ulterior înhumate în cimitirul din localitatea Dumbrava.

Anchetatorii susțin în cererea de arestare preventivă a lui Pașca faptul că, din 2006, acesta a pus la punct o adevărată „fabrică de bani” ilegală, exploatând exclusiv pacienți cu dizabilități severe sau fără adăpost.

Victimele erau deposedate de acte și telefoane, izolate de familii și lăsate în grija unor îngrijitori analfabeți care le administrau tratamente medicale empirice, în timp ce membrii rețelei le încasau pensiile, ajutoarele de handicap și chiar primele de înmormântare.

11 persoane, între care Viorel Teodor Pașca, membri ai familiei sale și mai mulți colaboratori, sunt cercetați în dosarul care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane în formă continuată, cu 210 acte materiale reținute în sarcina principalului inculpat.