Cumnata lui Drulă a fost numită secretar de stat la MIPE. Reacția ministrului Dragoș Pîslaru

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi că nu este rolul său să facă investigații, după ce a fost întrebat despre numirea în minister a cumnatei candidatului USR la Primăria Capitalei Cătălin Drulă.

„Nu este rolul meu să fac astfel de analize. Eu am un rol instituțional, de coordonare a instituției. Am primit-o azi dimineață doamna Alina Gîrbea, după ce actul de numire a intrat în vigoare. Sunt convins că vom avea o colaborare profesionistă, nu e rolul meu să fac investigații cu privire la orice aspecte legate de viața ei personală”, a declarat Dragoș Pîslaru într-o conferință de presă.

El a adăugat: „Vă asigur că instituționala întrunește toate condițiile având în vedere CV-ul și capacitatea sa profesională de a reprezenta cu brio portofoliul de secretar de stat”.

Afirmațiile vin după ce, miercuri, premierul Ilie Bolojan a decis eliberarea Luminiței Zezeanu, susținută de PSD, din funcţia de secretar de stat la MIPE. În locul ei a fost numită Alina-Roxana Gîrbea, care a candidat în 2024 în alegerile europarlamentare pe lista USR. Ea este, de asemenea, cumnata fostului ministru USR al Transporturilor și actual candidat în alegerile pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă.

Cine e Alina Gîrbea

Alina Gîrbea este sora partenerei de viață a lui Cătălin Drulă, Raluca Păun, potrivit Antena 3.

Absolventă de ştiinţe politice, la secţia engleză la Universitatea Bucureşti (2007), are un master în afaceri europene de la Sciences Po Paris (2009).

Ea a activat vreme de 14 ani în diferite funcții la Comisia Europeana, în Parlamentul European și în Comitetul Economic şi Social European. Gârbea a fost consilieră pe politica externă şi de extindere a UE pentru mai mulţi politicieni europeni. Între alții a colaborat cu fostul preşedinte al Parlamentului European, David Sassoli.