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Bolojan exclude o nouă alianță cu PSD: „S-a pierdut încrederea”. Liderul PNL ia în calcul alegerile anticipate

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Liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat luni, 13 iulie, că liberalii nu mai pot lua în calcul o nouă coaliție de guvernare cu PSD. Potrivit acestuia, încrederea dintre cele două formațiuni a fost pierdută după ce social-democrații nu și-au respectat angajamentele asumate prin programul de guvernare.

Ilie Bolojan Foto: gov.ro
Ilie Bolojan Foto: gov.ro

Iie Bolojan a afirmat că, în opinia sa, nu mai există premisele pentru refacerea unei coaliții largi, deși PNL a încercat să mențină funcțională actuala formulă de guvernare. 

„Astăzi suntem în situația în care nu mai există o bază pentru a ne gândi la o formulă de coaliție largă. Am avut-o și am încercat să o facem funcțională până în primăvara acestui an, când am avut moțiunea. PNL nu mai poate să fie într-o coaliție cu PSD”, a declarat Ilie Bolojan premierul interimar, la B1TV. 

Potrivit lui Bolojan, principalul motiv al rupturii este lipsa de încredere în partenerii de guvernare.

„S-a pierdut încrederea în PSD. Am semnat un program de guvernare pe care PSD nu l-a respectat. Au fost făcute înțelegeri după înțelegeri și am observat că poziționările sunt diferite. De mai multe ori, retorica pe care o folosesc este împănată cu minciuni”, a afirmat liderul PNL.

Bolojan a avertizat că o coaliție fără o bază solidă de colaborare, nu ar face decât să prelungească blocajele politice.

„PNL nu poate să intre într-o guvernare cu PSD. Cea mai proastă soluție este să faci o coaliție forțată, care nu rezolvă problemele cetățenilor”, a spus acesta.

„Am alimentat votul antisistem”

Bolojan pune ascensiunea partidelor anti-sistem pe seama formulei de guvernare din ultimii ani. „Am avut în 2024 și în 2025 un vot antisistem puternic, pentru că am adunat toate partidele într-o coaliție”, a declarat Bolojan.

Guverne minoritare și alegeri anticipate, variante luate în calcul

În lipsa unei majorități parlamentare stabile, Bolojan consideră că singurele formule de guvernare care mai pot funcționa sunt guvernele minoritare. „Putem recurge doar la variante de guverne minoritare”, a precizat acesta.

Totodată, premierul interimar Ilie Bolojan nu a exclus nici posibilitatea organizării alegerilor anticipate, dacă negocierile politice nu vor conduce la o soluție viabilă pentru formarea unui guvern.

„Dacă nu se ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate în calcul. Nu consider că pot să dau un termen. Dacă nu funcționează nicio înțelegere, mai devreme sau mai târziu ne întoarcem la judecata cetățeanului”, a declarat președintele PNL.

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