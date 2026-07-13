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Video George Simion face un pas către PSD. Condiția pe care o pune pentru a debloca criza guvernamentală

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Liderul AUR, George Simion, a declarat că partidul pe care îl conduce este pregătit să participe la deblocarea situației politice, însă doar dacă va fi implicat în actul de decizie. În acest context, el a cerut ca președinția Senatului să revină partidului AUR.

George Simion Foto: Mediafax
George Simion Foto: Mediafax

„Acum, dacă PSD-ul își dorește o colaborare cu noi și să scape de Ilie Bolojan, soluția primă, un prim pas, dacă se dorește deblocare, așa am auzit de la domnul Grindeanu, ar fi ca al doilea partid din Parlament să primească conducerea uneia dintre cele două camere”, a declarat George Simion, într-o emisiune la Gândul, potivit Mediafax 

Liderul AUR a explicat că schimbarea actualului președinte al Senatului ar putea fi realizată prin votul unei majorități parlamentare formate din PSD și AUR.

„Printr-un vot al majorității parlamentare, majoritate care poate fi constituită din parlamentarii AUR și parlamentarii PSD, putem desemna un alt președinte la conducerea Senatului. În mod normal, dacă președinte la Camera Deputaților rămâne reprezentantul PSD, Sorin Grindeanu, președintele Senatului trebuie să fie dat de AUR și nu de Mircea Abrudean”, a afirmat Simion.

Potrivit acestuia, schimbarea conducerii Senatului ar reprezenta doar începutul unor discuții privind depășirea impasului politic.

„Dacă într-adevăr a murit coaliția, dacă încă sunt în coaliția, așa-zis pro-europeană, nu înțeleg de ce suntem implicați noi în aceste discuții. Noi întotdeauna am fost rezonabili, dar s-au vrut voturile noastre, dar n-a vrut nimeni să fim și noi partea deciziei și partea puterii. Nu putem să girăm puterea și să fim în opoziție”, a spus liderul AUR.

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