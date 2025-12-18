Dominic Fritz a depus jurământul de credință față de țară. „Mulţumesc, România, pentru braţele tale deschise”

Primarul Timişoarei, preşedintele USR Dominic Fritz a depus joi jurământul de credinţă faţă de România, devenind cetăţean al ţării, el mulţumind României pentru braţele deschise şi Timişoarei, ca îi este acasă.

”Ce imens privilegiu să-mi fi putut alege iubirea pentru această ţară. Mi-am depus jurământul de credinţă faţă de România, al cărei cetăţean sunt de azi”, a transmis liderul USR.

”Mulţumesc, România, pentru braţele tale deschise, pentru potenţialul tău de inspiraţie, pentru energia ta debordantă. Mulţumesc, Timişoara, ca îmi eşti acasă”, a scris liderul USR, primarul Timişoarei, Dominic Fritz.

Un număr de 24 de persoane au fost programate să depună jurământul joi, de la ora 14.00, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Conform legii, cetăţenia română se acordă la data depunerii jurământului de credinţă faţă de România. În termen de 6 luni de la data comunicării ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de acordare a cetăţeniei române, persoanele cărora li s-a acordat cetăţenia română depun jurământul de credinţă faţă de România, scrie News.

Jurământul de credinţă se depune în şedinţă solemnă în faţa ministrului Justiţiei sau a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie ori a unuia dintre cei 2 vicepreşedinţi ai autorităţii delegaţi în acest sens şi are următorul conţinut: „Jur să fiu devotat patriei şi poporului român, să apăr drepturile şi interesele naţionale, să respect Constituţia şi legile României.”

După depunerea jurământului, Comisia pentru cetăţenie eliberează titularului certificatul de cetăţenie română, semnat de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Certificatul conţine elemente de siguranţă şi are aplicată fotografia titularului.

”România, gata, sunt unul de-ai tăi! Am trecut de proba de interviu şi am primit aviz pozitiv pentru obţinerea cetăţeniei române. Mulţumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 ani! M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă”, anunţa la jumătatea lunii noiembrie Dominic Fritz.