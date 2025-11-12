search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Dominic Fritz susține săptămâna aceasta examenul pentru obţinerea cetăţeniei române. „Nu ştie nici mama în ce zi. Nu vă spun”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat că în această săptămână are examen pentru obţinerea cetăţeniei române.

Dominic Fritz, președinte USR FOTO: Facebook/Dominic Fritz
Dominic Fritz, președinte USR FOTO: Facebook/Dominic Fritz

El nu a dorit să precizeze în ce zi va avea loc examenul, menţionând că nu i-a dezvăluit data respectivă nici măcar mamei sale, sctie Agerpres.

"Nu ştie nici mama în ce zi. Nu vă spun, ca să nu mă sune toată lumea. Nu am emoţii, dar e mai bine să mă duc acolo cu un pic mai puţină presiune. Nu e un examen scris, e un interviu real, cu întrebări. Există o listă de 400 de întrebări, se găseşte şi pe internet. Foarte puţini oameni au ştiut de aceste întrebări şi sper să pot răspunde măcar la unele dintre ele", a declarat Dominic Fritz, într-o emisiune la Digi 24.

Primarul Timişoarei a menţionat că examenul include întrebări din mai multe domenii şi a apreciat că este corect ca persoanele care vor să devină cetăţeni români să dovedească faptul că iubesc această ţară.

"Sunt şi de istorie: cine a fost Decebal, cine a fost Burebista. Sunt şi de geografie: numiţi un râu în Muntenia. Care este vârful cel mai înalt în România? Personalităţi, cultură, Constituţie. Eu cred că la capitolul Constituţie o să fiu cel mai bun. (...) Cred că este un test 'fair'. Nu mă plâng. Unii au înţeles că eu mă plâng de întrebări. Cred că e corect ca cei care vor să devină români să dovedească că iubesc această ţară, că înţeleg această ţară. Mi-aş dori, poate, să avem o discuţie mai largă în societate despre cum putem mai mulţi dintre noi - şi români naturalizaţi, şi români născuţi - să înţelegem mai bine istoria şi cultura acestei ţări", a spus preşedintele USR.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk
digi24.ro
image
Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
gandul.ro
image
O femeie din Prahova a născut acasă, ajutată de o vecină ghidată de vocea dispecerului
mediafax.ro
image
Cel mai important ziar de sport din Portugalia a reacționat după numirea lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova! „Revine”
fanatik.ro
image
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
libertatea.ro
image
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar putea scăpa manelistul de executarea pedepsei
digi24.ro
image
Fotbalistul de națională a fost prins în flagrant cu amanta » Iubita a publicat TOT: „Sunt distrusă! Știți ce e cel mai ironic?”
gsp.ro
image
"Îmi vine să plâng acum!" Marele Novak Djokovic a spus ce vrea să scrie pe mormântul său
digisport.ro
image
MApN lămurește: de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă provizii pentru 72 de ore
stiripesurse.ro
image
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
antena3.ro
image
57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri
observatornews.ro
image
Moștenitorul lui Ion Iliescu revine în prim-plan. S-a sfârșit perioada de doliu pentru fiul de suflet al fostului Președinte al României
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Cum se face recalcularea pensiei în 2025, cum faci să-ți fie recunoscută toată vechimea în muncă
playtech.ro
image
Duel total FCSB – CSA! Cine este, de fapt, adevărata Steaua București în opinia românilor care au votat în Sondajul național FANATIK / INSCOP Research
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Cine este tânărul care a înjunghiat de 33 de ori un pensionar, în București! Autoritățile au descins la locuința lui
kanald.ro
image
Ce înseamnă grupa II de muncă? Ce se ia în considerare la pensie
playtech.ro
image
A murit Louis Schweitzer, omul care a transformat Dacia într-un brand global. Fostul director general al Renault avea 83 de ani
wowbiz.ro
image
Monica Bîrlădeanu, în culmea fericirii! Vestea URIAȘĂ! Mare împlinire pentru ea, la 46 de ani. Fanii au felicitat-o imediat! ''Să dau viață''
romaniatv.net
image
România află adevărul despre MAJORAREA TVA. Ministrul Finanțelor face declarațiile momentului
mediaflux.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
O fetiță de 10 ani, acuzată că a violat și a încercat să ucidă o copilă de 5 ani. Mama victimei: „Am găsit-o plină de sânge, cu părul smuls și urme de strangulare”
actualitate.net
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”
click.ro
image
Cum își împart Daciana Sarbu și Victor Ponta copiii de Sărbători: „Am ieșit dintr-o perioadă complicată”
click.ro
image
Ce pui în farfurie, ca să ai, și la peste 50 de ani, silueta Loredanei Groza, numită și Jennifer Lopez de România: „Zahărul îmbătrânește”. Cu ce înlocuim pâinea?
click.ro
Kate și Camilla de Ziua Comemorării, 2025, cu maci la rever, Profimedia (2) jpg
Îndrăzneața Kate! În momentul în care trebuia să fie cea mai pioasă, Prințesa s-a găsit să sfideze regulile regale
okmagazine.ro
Martha Stewart foto Profimedia jpg
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”
clickpentrufemei.ro
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”

OK! Magazine

image
Poartă Kate Middleton perucă sau nu? Cum se face că are un păr atât de lung și bogat după ce a suferit de cancer?

Click! Pentru femei

image
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!