search
Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Healthcare Forum. „Adevărul” aduce la aceeași masă autoritățile și medicii pentru viitorul pacienților români

PSD ar pregăti retragerea din Guvern: scenarii pentru viitorul coaliției. Simonis se plânge de „umilință” sub mandatul lui Bolojan

0
0
Publicat:

Ruptura în coaliția de guvernare pare iminentă, PSD pregătindu-se să se retragă de la Guvern. Decizia finală urmează să fie luată pe 20 aprilie, după consultarea a circa 5.000 de membri, în timp ce PNL și USR anunță că nu vor mai forma o alianță cu social-democrații dacă aceștia votează moțiunea de cenzură.

Ruptură totală la vârful Puterii FOTO Inquam / Octav Ganea

Potrivit unor surse politice interne citate de Antena 3 CNN, ruptura coaliției a avut deja loc în practică. Sorin Grindeanu este pregătit să anunțe retragerea PSD de la guvernare, iar toate ședințele oficiale au fost suspendate până pe 20 aprilie, data la care social-democrații își vor consulta membrii.

Ședința tradițională de luni a coaliției nu a mai avut loc, iar probabilitatea ca aceasta să fie convocată până la data consultării este redusă. În perioada următoare, deciziile vor fi luate de premierul Ilie Bolojan și miniștri, însă nu va mai exista o consultare activă între liderii coaliției.

Scenarii pentru PSD

Social-democrații discută mai multe variante pentru perioada de după 20 aprilie. Scenariul preferat este refacerea coaliției cu PNL și UDMR, eventual chiar și cu USR, dar fără Ilie Bolojan în funcția de premier. PSD exclude clar continuarea guvernării cu Bolojan la Palatul Victoria. Însă PNL și USR au exclus deja continuarea guvernării cu PSD dacă social-democrații trântesc Guvernul.

O altă opțiune este intrarea în opoziție, dacă tabăra Bolojan se impune în PNL și se conturează un pol de dreapta alături de USR. Deși conducerea PSD respinge o alianță cu AUR, unii lideri locali nu exclud complet această variantă.

Alfred Simonis: PSD, umilit de Bolojan

Liderul CJ Timiș, Alfred Simonis, a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, la RFI, comparând stilul său de conducere cu cel al liderilor autoritari precum Vladimir Putin sau Aleksandr Lukașenko: „Atunci când formezi o coaliție, nu poți de capul tău să faci ce vrei tu. Aia face Putin, face Lukashenko, fac ăia cu scoruri de 90% și nu-i poate nimeni contrazice”. Simonis acuză că bugetul a fost trimis la Parlament fără acordul PSD, ignorând observațiile celui mai mare partid din coaliție. Liderul social-democrat afirmă că partidul nu mai acceptă colaborarea cu Bolojan, susținând că premierul face „ce-l taie capul” fără să respecte partenerii.

PSD, mesaj ferm după adoptarea bugetului. Grindeanu: „Nu vom vota un guvern minoritar și nu vom face alianță cu AUR”

„Dacă un partid a ajuns să fie atât de iritat, atât de sfidat, atât de ignorat și de umilit în aceste luni de zile cu premierul Bolojan în fruntea Guvernului și partidul ăla la bază nu mai vrea să continue cu Ilie Bolojan, domnule, trebuie să ne oblige cineva să continuăm? Nu înțeleg. Nu putem democratic să ne consultăm și să hotărâm direcția în care o ia partidul? Noi vrem X, vrem Y, adică nu mi se pare o tragedie, dar nu putem hotărî cum vrea presa, nu putem hotărî ce vrea PNL sau ce vor hashtagii. Un partid are dreptul să ia decizii. Cred că ceilalți parteneri trebuie să înțeleagă faptul că Guvernul nu a fost câștigat de Ilie Bolojan, alegerile nu au fost câștigate nici de USR, partidul care a câștigat alegerile a fost PSD, iar faptul că am ales împreună să facem o coaliție și nu a fost ușor, cu un premier liberal, Ilie Bolojan, nu-i dă domniei sale dreptul să facă ce-l taie capul, fără să se consulte cu aliații”, a declarat Simonis.

PNL și USR: nu mai există încredere în PSD

Vicepreședintele PNL, Alexandu Muraru, a declarat pentru Antena 3 CNN că la nivelul partidului său „există o dorință de a nu mai face proiecte politice cu PSD” și că se poartă discuții informale pentru o alianță cu partidele de dreapta. Muraru a subliniat că „nu există negocieri, scenarii alternative sau ambiguități” privind poziția lui Bolojan ca premier.

La rândul său, președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că partidul său va propune ca USR să nu mai colaboreze cu PSD într-o viitoare guvernare. Fritz a precizat că alegerile anticipate ar reprezenta „o criză creată artificial”, dat fiind că actuala coaliție deține majoritate parlamentară.

Stenogramele ședinței PNL: reproșuri pentru Bolojan

PNL a decis, într-o ședință a liderilor, să susțină Guvernul Bolojan, dar a stabilit clar că nu va mai face coaliție cu PSD dacă social-democrații votează moțiunea de cenzură inițiată de AUR. Rezoluția PNL precizează: „PNL cere PSD să respecte acordul de coaliție și partenerii de guvernare și să revină la o atitudine responsabilă. Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD”.

În ședință au existat critici și reproșuri pentru Ilie Bolojan. Hubert Thuma, președinte CJ Ilfov, i-a reproșat premierului apropierea de USR și lipsa unei poziții ferme față de PSD: „Nu mi se pare corect ca un alt partid să hotărască cine e premier. Nici PSD, dar nici USR... Vreau să văd de la dumneavoastră, domnule președinte, aceeași măsură și în ceea ce privește USR”.

Alina Gorghiu a subliniat că Bolojan ar fi trebuit să fie cel care setează „tempo-ul” în coaliție, nu social-democrații, potrivit surselor Antena 3 CNN.

PSD a anunțat că nu va vota pentru un guvern minoritar și nici nu va forma alianță cu AUR. Decizia oficială privind retragerea de la guvernare va fi luată pe 20 aprilie, după consultarea a aproximativ 5.000 de membri ai partidului, iar toate scenariile discutate până atunci vor depinde de rezultatul acestui vot.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
digi24.ro
image
Un copil de 5 ani a căzut de la etajul opt al unui bloc din București, la o zi după un incident similar
stirileprotv.ro
image
Cum poziționezi antenele router-ului Wi-Fi pentru a avea cel mai rapid internet. Puțini știu trucul simplu
gandul.ro
image
Occidentalii își părăsesc țările în număr record. Urmările economice vor fi resimțite atât acasă, cât și în țările de destinație
mediafax.ro
image
Acuzații incredibile la adresa presupusului amant al iubitei lui Adrian Kreiner. Motivul pentru care o femeie i-a solicitat daune morale
fanatik.ro
image
Trei găleți cu monede ca să plătească plinul, în Bacău, pentru că s-a scumpit benzina, fake news perfect difuzat de presa din România, inclusiv de TVR și Antena 3
libertatea.ro
image
Wall Street Journal - Cea mai mare țară din Peninsula Arabică s-ar putea alătura războiului împotriva Iranului
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Alexandru Țiriac a publicat "imaginea loialității", la scurt timp după despărțirea de Sorana Cîrstea
digisport.ro
image
Iranul a prezentat un set de cereri pentru încetarea războiului: Ce vor iranienii
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
"Situația este foarte gravă". Urmările crizei carburanților: concedieri și scumpiri
observatornews.ro
image
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
cancan.ro
image
Pensionarii au nevoie de 750 lei în plus la pensie pentru un trai decent. Când s-ar putea da banii?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Ce înseamnă dezlegarea la pește. Ce ai voie să mănânci și ce greșeli fac mulți
playtech.ro
image
Scandal şi istorie: cum arată locul din Istanbul unde s-a jucat primul Turcia – România
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
MM Stoica: "Dacă îl aduci pe ăla, eu plec! Râde lumea de noi!" Gigi Becali n-a ținut cont și a rezolvat transferul la FCSB
digisport.ro
image
FOTO Descoperire colosală: Orașul pierdut al lui Alexandru cel Mare, scos la lumină după secole de mister
stiripesurse.ro
image
Daniela Ciucă, o asistentă din Vaslui, s-a stins din viață la scurt timp după ce a ieșit din tura de noapte
kanald.ro
image
Guvernul pune frână scumpirilor la carburanți. Adaosul comercial, limitat prin OUG
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan face mutarea momentului! E OFICIAL, decizia luată AZI de președintele României
romaniatv.net
image
Motivul ascuns al lui Donald Trump. Secretul din spatele războiului din Iran
mediaflux.ro
image
Cât costă litrul de benzină în Istanbul si metoda prin care turcii limitează creșterea prețurilor
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
click.ro
image
3 zodii care vor străluci începând cu 29 martie. Primesc vești excelente, atrag prosperitate, iubire și recunoaștere
click.ro
image
Clinica Oanei Zăvoranu, făcută una cu pământul! Executorii au scos pe ușă aparatura de milioane
click.ro
Gwyneth Paltrow, GettyImages (7) jpg
Viața ei sexuală e bine condimentată, a creat lumânarea cu miros de vulvă! Focoasa vedetă e atât de stârnită de dorințe
okmagazine.ro
Goldie Hawn și Kurt Russell foto Profimedia jpg
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună. Dar fără să se căsătorească!
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în fântâna castrului roman de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Descoperiri remarcabile în fântâna castrului roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
image
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil

OK! Magazine

image
Îngrijorare maximă la Curtea norvegiană! Prințesa Mette-Marit are nevoie constant de oxigen și e conectată la un aparat

Click! Pentru femei

image
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună, fără să se căsătorească!

Click! Sănătate

image
Acest obicei aparent inofensiv duce la pierderea memoriei, avertizează cercetătorii