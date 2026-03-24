PSD ar pregăti retragerea din Guvern: scenarii pentru viitorul coaliției. Simonis se plânge de „umilință” sub mandatul lui Bolojan

Ruptura în coaliția de guvernare pare iminentă, PSD pregătindu-se să se retragă de la Guvern. Decizia finală urmează să fie luată pe 20 aprilie, după consultarea a circa 5.000 de membri, în timp ce PNL și USR anunță că nu vor mai forma o alianță cu social-democrații dacă aceștia votează moțiunea de cenzură.

Potrivit unor surse politice interne citate de Antena 3 CNN, ruptura coaliției a avut deja loc în practică. Sorin Grindeanu este pregătit să anunțe retragerea PSD de la guvernare, iar toate ședințele oficiale au fost suspendate până pe 20 aprilie, data la care social-democrații își vor consulta membrii.

Ședința tradițională de luni a coaliției nu a mai avut loc, iar probabilitatea ca aceasta să fie convocată până la data consultării este redusă. În perioada următoare, deciziile vor fi luate de premierul Ilie Bolojan și miniștri, însă nu va mai exista o consultare activă între liderii coaliției.

Scenarii pentru PSD

Social-democrații discută mai multe variante pentru perioada de după 20 aprilie. Scenariul preferat este refacerea coaliției cu PNL și UDMR, eventual chiar și cu USR, dar fără Ilie Bolojan în funcția de premier. PSD exclude clar continuarea guvernării cu Bolojan la Palatul Victoria. Însă PNL și USR au exclus deja continuarea guvernării cu PSD dacă social-democrații trântesc Guvernul.

O altă opțiune este intrarea în opoziție, dacă tabăra Bolojan se impune în PNL și se conturează un pol de dreapta alături de USR. Deși conducerea PSD respinge o alianță cu AUR, unii lideri locali nu exclud complet această variantă.

Alfred Simonis: PSD, umilit de Bolojan

Liderul CJ Timiș, Alfred Simonis, a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, la RFI, comparând stilul său de conducere cu cel al liderilor autoritari precum Vladimir Putin sau Aleksandr Lukașenko: „Atunci când formezi o coaliție, nu poți de capul tău să faci ce vrei tu. Aia face Putin, face Lukashenko, fac ăia cu scoruri de 90% și nu-i poate nimeni contrazice”. Simonis acuză că bugetul a fost trimis la Parlament fără acordul PSD, ignorând observațiile celui mai mare partid din coaliție. Liderul social-democrat afirmă că partidul nu mai acceptă colaborarea cu Bolojan, susținând că premierul face „ce-l taie capul” fără să respecte partenerii.

„Dacă un partid a ajuns să fie atât de iritat, atât de sfidat, atât de ignorat și de umilit în aceste luni de zile cu premierul Bolojan în fruntea Guvernului și partidul ăla la bază nu mai vrea să continue cu Ilie Bolojan, domnule, trebuie să ne oblige cineva să continuăm? Nu înțeleg. Nu putem democratic să ne consultăm și să hotărâm direcția în care o ia partidul? Noi vrem X, vrem Y, adică nu mi se pare o tragedie, dar nu putem hotărî cum vrea presa, nu putem hotărî ce vrea PNL sau ce vor hashtagii. Un partid are dreptul să ia decizii. Cred că ceilalți parteneri trebuie să înțeleagă faptul că Guvernul nu a fost câștigat de Ilie Bolojan, alegerile nu au fost câștigate nici de USR, partidul care a câștigat alegerile a fost PSD, iar faptul că am ales împreună să facem o coaliție și nu a fost ușor, cu un premier liberal, Ilie Bolojan, nu-i dă domniei sale dreptul să facă ce-l taie capul, fără să se consulte cu aliații”, a declarat Simonis.

PNL și USR: nu mai există încredere în PSD

Vicepreședintele PNL, Alexandu Muraru, a declarat pentru Antena 3 CNN că la nivelul partidului său „există o dorință de a nu mai face proiecte politice cu PSD” și că se poartă discuții informale pentru o alianță cu partidele de dreapta. Muraru a subliniat că „nu există negocieri, scenarii alternative sau ambiguități” privind poziția lui Bolojan ca premier.

La rândul său, președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că partidul său va propune ca USR să nu mai colaboreze cu PSD într-o viitoare guvernare. Fritz a precizat că alegerile anticipate ar reprezenta „o criză creată artificial”, dat fiind că actuala coaliție deține majoritate parlamentară.

Stenogramele ședinței PNL: reproșuri pentru Bolojan

PNL a decis, într-o ședință a liderilor, să susțină Guvernul Bolojan, dar a stabilit clar că nu va mai face coaliție cu PSD dacă social-democrații votează moțiunea de cenzură inițiată de AUR. Rezoluția PNL precizează: „PNL cere PSD să respecte acordul de coaliție și partenerii de guvernare și să revină la o atitudine responsabilă. Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD”.

În ședință au existat critici și reproșuri pentru Ilie Bolojan. Hubert Thuma, președinte CJ Ilfov, i-a reproșat premierului apropierea de USR și lipsa unei poziții ferme față de PSD: „Nu mi se pare corect ca un alt partid să hotărască cine e premier. Nici PSD, dar nici USR... Vreau să văd de la dumneavoastră, domnule președinte, aceeași măsură și în ceea ce privește USR”.

Alina Gorghiu a subliniat că Bolojan ar fi trebuit să fie cel care setează „tempo-ul” în coaliție, nu social-democrații, potrivit surselor Antena 3 CNN.

PSD a anunțat că nu va vota pentru un guvern minoritar și nici nu va forma alianță cu AUR. Decizia oficială privind retragerea de la guvernare va fi luată pe 20 aprilie, după consultarea a aproximativ 5.000 de membri ai partidului, iar toate scenariile discutate până atunci vor depinde de rezultatul acestui vot.