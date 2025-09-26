Video Diana Șoșoacă, revoltată după cererea de ridicare a imunității: „Cu ce să mă ia, cu macara? Vin cu tancul”

Președinta SOS România și europarlamentara Diana Șoșoacă a reacționat după ce Parchetul General a cerut ridicarea imunității sale, afirmând că nu se va sustrage de la anchetă și ironizând posibilitatea de a fi adusă cu mandat.

Diana Șoșoacă a declarat joi seara, pe aeroport, că nu s-a prezentat la Parchetul General la începutul săptămânii deoarece se afla la Parlamentul European, la Bruxelles. Europarlamentara a precizat că va veni la Parchet și că nu s-a sustras niciodată de la o anchetă, nici acum nefiind cazul.

„Vine și o ia pe Șoșoacă... Cu ce să mă ia, mă, cu macara? Vin cu tancul sovietic la Parchet. Domnul procuror are dovezile depuse; va vorbi cu avocata mea când vine. Va vorbi, se va stabili un nou termen”, a afirmat Șoșoacă.

De asemenea, europarlamentara a criticat modul în care procurorii interpretează anumite afirmații: „Pentru domnii procurori, să spui «Free Palestine» înseamnă să fie antisemit. Am sesizat toate instituțiile internaționale cu abuzurile exercitate împotriva unui președinte de partid, unei femei politician și unui europarlamentar care, de când a intrat în Parlamentul European, a ridicat icoana în casa satanei, în mijlocul iadului. Mie nu este frică!”

Șoșoacă a adresat și critici directe Procurorului General, Alex Florența: „Apropo, domnul Florența, păi ce nume? Să fii bărbat să te cheme femeie? Deci este ceva foarte nasol. Deci, wow, domnul Florența! Eu una mi-aș fi schimbat numele. Vreau să spun ceva, doamna / domnul Florența, îți spun ceva: când te duci la televiziuni, de parcă ca-i fi o paparudă, încearcă să respecți codul de procedură penală pentru că este interzis să dai date dintr-un dosar aflat în urmărire penală, în anchetă”.

Europarlamentara a postat pe Facebook un clip video cu toate declarațiile oferite jurnaliștilor pe aeroport, la întoarcerea în țară.

Amintim că Parchetul General a solicitat, pe 23 septembrie, Parlamentului European ridicarea imunității Dianei Șoșoacă, în contextul în care procurorii Secției de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus continuarea urmăririi penale împotriva sa.

Lidera SOS este vizată de un dosar complex, în care i se impută patru infracțiuni de lipsire de libertate, dar și promovarea cultului persoanelor condamnate pentru crime de război, a ideilor fasciste, legionare, rasiste, xenofobe și antisemite. Printre acuzații se regăsesc negarea Holocaustului, fapte de ultraj și propagandă extremistă. Procurorii au avertizat că, în cazul în care nu se va prezenta, există posibilitatea ca aceasta să fie adusă cu mandat.