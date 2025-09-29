search
Luni, 29 Septembrie 2025
Adevărul
Publicat:

Senatoarea Diana Șoșoacă, liderul SOS România, a susținut un discurs în Parlamentul Serbiei, unde a elogiat regimul lui Nicolae Ceaușescu și a pledat pentru apropierea României de blocul economic BRICS, dominat de Rusia și China.

Diana Șoșoacă FOTO: Mediafax
Diana Șoșoacă FOTO: Mediafax

„Multipolarismul a ales să se exprime prin BRICS, o idee deloc străină românilor, având în vedere că înainte de 1989, de revoluția furată și transformată în lovitură de stat, fostul președinte al României, Nicolae Ceaușescu, a conturat această idee și începuse să o pună în practică cu actualele state BRICS, dar și cele în curs de aderare”, a declarat Șoșoacă.

Președinta SOS România a insistat asupra faptului că organizația din care fac parte Rusia, China, India, Iran sau Emiratele Arabe Unite este singura soluție pentru redresarea economică a României.

Mai mult, Ceaușescu a fost elogiat în Serbia de Diana Șoșoacă. „Putem spune multe despre Ceaușescu, îl putem acuza de dictatură, dar acesta a pus România pe harta lumii și a industrializat-o, plătind toate datoriile, rămânând în istorie ca singura țară din lume care și-a plătit absolut toate datoriile. Tocmai de aceea l-au omorât”, a afirmat senatoarea.

Șoșoacă a mai spus că România ar avea multiple avantaje pentru a deveni parte a BRICS: „România are multe atuuri: poziția geografică strategică, resursele naturale bogate, de la soluri fertile și ape dulci la minerale rare și energie; diversitatea peisajelor, care face din România o punte între Orient și Occident. Dorim să devenim parte a acestei construcții ca parteneri activi”, a spus Șoșoacă.

Într-o intervenție recentă la Russia Today, europarlamentara Diana Șoșoacă a declarat că politica externă pe care o face este „împotriva globaliștilor din Uniunea Europeană” și s-a plâns că sunt deschise „peste 100 de dosare” penale împotriva sa  

Amintim că Parchetul General a solicitat, pe 23 septembrie, Parlamentului European ridicarea imunității Dianei Șoșoacă, în contextul în care procurorii Secției de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus continuarea urmăririi penale împotriva sa.

Lidera SOS este vizată de un dosar complex, în care i se impută patru infracțiuni de lipsire de libertate, dar și promovarea cultului persoanelor condamnate pentru crime de război, a ideilor fasciste, legionare, rasiste, xenofobe și antisemite. Printre acuzații se regăsesc negarea Holocaustului, fapte de ultraj și propagandă extremistă.

