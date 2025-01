Fiul fotbalist al senatoarei Diana Şoşoacă, dat afară din echipă pentru că chiulește de la antrenamente

Andrei Georgescu, fiul Dianei Șoșoacă, e un împătimit al sportului, visează să joace la Rapid sau la arabi, dar nu face față nici fotbalului din Liga a 4-a. Antrenorul său a anunțat că-l va da afară de la echipă și că acesta va ajunge în a 5-a divizie fotbalistică a țării.

Fiul senatoarei a făcut înot și karate încă de la 6 ani, după care s-a apucat de fotbal. A fost la CS Dinamo, a trecut și pe la CSA Steaua, iar acum evoluează în liga a 4-a, pentru Roberto Ziduri. Jucătorul a fost înscris însă pe lista neagră, după ce a evoluat doar 4 meciuri și a lipsit de la mai multe antrenamente.

Președintele clubului, Toma Bobeică, l-a criticat dur deoarece are probleme mari de poziționare în teren și nici nu prea aleargă. „Sincer, nu suntem mulțumiți. Pentru un jucător care a jucat la nivelul Ligii 3, e slăbuț. În plus de asta, a lipsit de la meciuri și la antrenamente. Are contract cu noi până-n vară. Nu am la mine situația exactă, dar cred că a jucat pentru noi în 3 sau 4 meciuri ca fundaș central. Au fost probleme mari de poziționare în teren, greșeli… De alergat el aleargă, dar știi proverbul cu calul… Probabil nici nu a fost învățat tactica!

Visează să joace la Rapid

O să vorbesc cu patronul, dar eu sunt de acord să plece. Nu s-a adaptat la noi. Au fost și motive clare, lipsă antrenamente, meciuri, alți fundași centrali experimentați… Nu îmi aduc aminte să fi dat vreun gol”, a declarat Toma Bobeică pentru Cancan.

Andrei Georgescu a schimbat în ultima vreme echipele ca pe șosete, chiar dacă visa să aibă o carieră stabilă și să joace pentru Rapid. „Joc fundaș. Între 6 și 11 ani am făcut înot și karate, unde am fost campion național. Dar fotbalul mi-a plăcut mai mult. Și cum nu mai aveam timp de toate, am ales. Am început la CS FC Dinamo, cu Emil Georgescu. Doamne, cât de bun antrenor a fost. Am mai jucat și la CSA Steaua, la grupa 2002. Îmi doresc să ajung la Rapid. Acolo aș fi cel mai bun, așa simt. Dacă nu e să fie, vreau să plec la arabi”, a declarat băiatul senatoarei Diana Șoșoacă pentru știripesurse.ro.