Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
Video Radu Miruță: „Avem o industrie națională de armament foarte învechită. În unele hale cresc copaci”. Ce spune despre cele 21 de proiecte aprobate prin SAFE

Publicat:

Radu Miruță, ministrul Apărării, a vorbit marți seară despre ritmul accelerat al programelor de înzestrare ale Armatei Române și despre dificultățile majore ale industriei naționale de apărare, pe care o descrie drept „foarte învechită”. În prezent, România are 21 de proiecte noi finanțate prin mecanismul european SAFE, iar unele dintre ele ar urma să fie realizate integral în țară.

Miruță a explicat la TVR Info că aceste proiecte reprezintă o schimbare semnificativă față de anul trecut.

„România are astăzi 21 de proiecte de înzestrare noi doar prin mecanismul SAFE. Să derulezi 21 de proiecte, să construiești fabrici până în 2030 și să livrezi produse este complicat chiar și pentru o firmă privată cu management eficient”, a spus ministrul.

Radu Miruță a detaliat că proiectele sunt împărțite în trei categorii: unele vor fi realizate complet în România, altele parțial, iar o parte vor fi achiziții directe, acolo unde transferul de licență este imposibil sau prea costisitor.

„Nu vom cumpăra vechituri de la francezi sau de la nemți, cum am tot auzit. Este fix invers”, a punctat raduMiruță, criticând afirmațiile care pun sub semnul întrebării modernizarea armatei.

Ministrul Apărării a vorbit deschis și despre starea industriei naționale de apărare, pe care o consideră blocată în timp.

„Avem o industrie națională de armament foarte învechită. Când am spus că în unele hale cresc copaci, nu a fost o metaforă. Așa este”, a afirmat oficialul.

În același timp, militarii români au nevoie de tehnologie de ultimă generație, iar presiunea de a produce echipamente moderne în fabrici neinvestite de 30 de ani este uriașă. Miruță susține că mecanismul SAFE a fost gândit tocmai pentru a reporni aceste capacități industriale„să dezmorțim acele fabrici”.

„Și asta se poate și se va întâmpla”, a afirmat ministrul.

FOTO FB Radu Miruță
FOTO FB Radu Miruță

„Cine a greșit merge la DNA, cine nu livrează pleacă acasă”  

Radu Miruță a subliniat că România se numără printre primele state ale căror proiecte au fost aprobate prin SAFE, datorită unei liste „impecabile” pregătite de Guvern.

„Ne-am făcut temele. Au fost aprobate, aducem banii. Dar trebuie să curățăm lucrurile. Cine a greșit merge la DNA, cine nu livrează pleacă acasă”, a spus ministrul, insistând asupra nevoii de responsabilitate în gestionarea fondurilor.

Dintre cele 21 de proiecte amintite, 11 sunt achiziții individuale ale României, iar 10 sunt achiziții comune cu alte state, a precizat oficialul Ministerului Apărării.

Proiectele individuale reprezintă aproximativ 70% din valoarea totală a achizițiilor de armament.

Miruță a explicat că România nu poate participa la toate achizițiile în comun, atât pentru că vrea să stimuleze producția internă, cât și pentru că nevoile Armatei Române nu coincid întotdeauna cu cele ale altor armate europene.

„Poate că ceea ce cumpărăm noi acum, Franța sau Germania au cumpărat deja. Eu mă uit la ce are nevoie armata țării mele”, a spus ministrul.

