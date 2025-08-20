Fostul director Romsilva acuzat că a dat prime de milioane vrea din nou șefia regiei. Cum încearcă ministrul Mediului să-l împiedice

Marius-Dan Sîiulescu, fostul director interimar al Romsilva, s-a înscris la concursul pentru funcția de director general al regiei, în ciuda acuzațiilor grave privind acordarea de prime ilegale de zeci de milioane de euro.

Mandatul lui Marius-Dan Sîiulescu a fost marcat de scandaluri uriașe legate de prime ilegale și pierderi financiare. Ministrul Mediului anunță că a impus măsuri speciale pentru a împiedica revenirea acestuia la conducerea regiei.

Marius-Dan Sîiulescu a condus Romsilva timp de un an și jumătate, până la 15 iulie 2025, deși fusese numit inițial doar pentru patru luni, în ianuarie 2024. Mandatul său a fost prelungit repetat până când și membrii Consiliului de Administrație au rămas fără mandate.

În această perioadă, Curtea de Conturi a descoperit plăți nelegale de peste 216 milioane de lei (aproximativ 43 de milioane de euro), acordate angajaților sub forma unor „premii colective fără legătură cu performanțele individuale”. Toate acestea s-au făcut în timp ce regia înregistra pierderi semnificative.

Întrebat la Antena 3 CNN despre bonusurile de pensionare de 100.000 de euro, Sîiulescu a avut un răspuns considerat sfidător: „Par mari, nu zic nu, dar sunt legale”.

Cu toate aceste controverse, Sîiulescu se numără acum printre cei 24 de candidați înscriși în competiția pentru șefia Romsilva.

Ministrul Mediului: „Nu poți face curățenie în toată Romsilva”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că a cerut măsuri de transparență pentru a împiedica revenirea lui Sîiulescu la conducere. Ea a transmis Consiliului de Administrație o listă de întrebări la care candidații trebuie să răspundă, insistând ca interviurile să fie publice.

„Una dintre întrebări a fost dacă atunci când ați avut în conducere anumite structuri, în anii anteriori, au fost pierderi și s-au dat bonusuri de pensionare sau bonusuri de performanță. În momentul în care tu nu ai reușit să faci curățenie în direcția pe care ai condus-o, în mod clar nu poți face curățenie în toată Romsilva”, a declarat Buzoianu.

Întrebată dacă are încredere că actualul Consiliu de Administrație, în care există membri acuzați de fapte de corupție, va lua o decizie bazată pe criterii profesionale și nu pe influențe politice, ministrul a răspuns: „Eu am încetat de mult să îmi mai pun așteptările în spațiul public. Eu încerc să fac tot posibilul să devină evidentă măsura și decizia corectă. Interviurile vor fi puse public, deci se va vedea dacă vor alege un candidat slab”.

Ea a subliniat că pentru prima dată în istoria regiei procesul de selecție este transparent: „Inițial, Consiliul a fost de acord. Apoi au spus că trebuie să ceară consimțământul candidaților. Eu am transmis că, dacă va fi selectat un candidat care refuză publicarea interviului, din start există o suspiciune de incompetență. Din ce am înțeles, aproape toți au acceptat”, a precizat ministrul Mediului.

Sindicatele, în stradă împotriva reformei

Reforma Romsilva, care presupune restructurări și o nouă conducere, a provocat furia sindicaliștilor. Zeci de membri ai Federației Silva au protestat miercuri în fața Ministerului Mediului, cerând retragerea proiectului de Hotărâre de Guvern.

În timpul manifestației, sindicaliștii au refuzat să o lase pe Diana Buzoianu să se adreseze oamenilor. Președintele Federației, Silviu Geană, a refuzat să îi dea microfonul ministrului, în ciuda insistențelor.

Cât câștigă liderul sindical care contestă reforma

Silviu Geană, liderul Federației Silva, are venituri de peste 27.600 de lei pe lună (aproximativ 5.500 de euro), potrivit declarațiilor de avere:

308.997 lei din Federația Silva,

11.707 lei din Sindicatul Silvicultorilor Bacău,

11.707 lei ca membru în Consiliul de Administrație al ANOFM.

În legătură cu refuzul acestuia de a permite dialogul, Buzoianu a spus: „Nu pot să bănuiesc ce îl deranjează atât de tare la această reformă decât că nu vor mai fi aceleași conduceri cu care a fost obișnuit. Să aduci oameni la protest și apoi să refuzi să le dai ocazia să audă ce are de spus ministrul arată doar că îi este frică. Reforma aduce transparență, reduce dramatic numărul șefilor și directorilor, iar oamenii de bună credință își vor găsi locuri de muncă, pentru că ocoalele silvice duc lipsă de personal”.