Diana Buzoianu atacă dur CSM după plângerea penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu: „Când corupții scăpau printre degete justiției, nu era penal, nu?”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reacționat dur după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a depus luni, 10 noiembrie, o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, ca urmare a declarațiilor acesteia privind pensiile speciale ale magistraților.

Pe pagina sa de Facebook, Diana Buzoianu a ridicat mai multe întrebări critice la adresa instituției.

„Doar de curiozitate: Câte plângeri penale a făcut CSM contra procurorilor și judecătorilor când corupții țării scăpau printre degete justiției? Când se prescriu sute de dosare unele după altele... nu era penal, nu?”, a scris Buzoianu.

Ministrul a atras atenția asupra altor cazuri sensibile, sugerând o aplicare selectivă a legii.

„Din curiozitate: Câte plângeri penale sunt depuse de CMS împotriva celor care au decis în justiție că minori de sub 10 ani și-au dat consimțământul la acte sexuale ca să nu fie încadrare la viol?”, a continuat Buzoianu.

Aceasta a adus în discuție și infracțiunile de mediu, criticând modul în care anumite dosare au fost soluționate.

„Dar pentru dosarele în care pe infracțiuni de mediu au scăpat curați ca lacrima oameni care au și recunoscut în instanță că au defrișat sute de hectare de păduri ilegal? Mâine mă aștept să am plângere penală eu că am întrebat asta?”, a adăugat Buzoianu.

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis luni, 10 noiembrie, un comunicat de presă prin care condamnă ferm declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu formulate în cadrul unui interviu televizat, prin care „independența justiției și statutul magistraților au fost încălcate într-un mod iresponsabil și populist”.

Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă, 8 noiembrie, că România nu îşi mai permite să aibă pensionari speciali, comparând sistemul cu „un fel de Caritas”.