Luni, 10 Noiembrie 2025
Adevărul
Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a prezentat luni rezultatele acţiunii de control privind modul de închiriere a plajelor din oraşul Năvodari şi verificarea respectării obligaţiilor contractuale de către operatorii de plajă.

plaje demolate Navodari 1 jpg

Ministrul a prezentat și măsurile dispuse şi paşii următori pe care instituţia pe care o conduce îi va întreprinde pentru asigurarea unui management corect, transparent şi conform Legii plajelor din România.

Principalele declarații:

„Au expirat toate contractele. Apele Române a analizat toate clauzele și a decis să nu le mai prelungească

Au fost foarte multe acuze, am cerut control să vedem ce e cu cele 75 de contracte de închiriere.

62 de contracte aveau construcții ilegale, adică 80% din contractele de închiriere cuprindeau construcții ilegale.

Vorbim de construcții mari, unele de 700, 800 mp.

Amenzi au mai fost date dar sunt foarte mici.

De circa 25.000 lei doar câteva firme, vreo 4, și nu erau cele cu cele mai mari construcții ilegale

Am întrebat de ce a fost posibilă această situație. S-a stagnat pentru că la Năvodari nu există PUZ. Oricine putea face un PUZ, inclusiv administratorii de plaje.

Operatorii economici plătesc între 4 și 13 lei/mp, dacă exista PUZ plăteau 600 lei/mp.

Pe 15 noiembrie când se va termina ultimul termen de prelungire, dacă nu vor fi demolate toate aceste construcții vom lua măsuri.

Vom face un control mult mai generalizat pe plajele din România. Vom avea în următoarrea lună

Am creat un grup de lucru pentru gestionarea plajelor.

Am văzut un asalt legislativ din foarte multe părți, cu foarte multe amendamente.

Ne uităm foarte îngrijorați la ce se întâmplă

Legea plajelor trebuie să aducă din nou interesul public în atenție

Plajele sunt proprietatea publică a statului

Plajele au fost practic prăduite. Năvodari este un caz simbol.

Trebuie să avem beachbar-uri, trebuie să avem terase pe litoral, dar acestea trebuie să fie construite legal”

Chiriile erau atât de mici încât se recuperau într-o zi

Amintim că Administraţia Naţională "Apele Române" (ANAR) anunţa, la jumătatea lunii mai, că un număr de 122 de oferte dintre cele 187 primite au fost declarate valabile în cea de-a doua etapă a procedurii de licitaţie publică pentru închirierea a 77 de suprafeţe de plajă, în sezoanele estivale 2025 - 2034.

În total, în cele două etape ale licitaţiei, instituţia a scos la închiriere 160 de subsectoare de plajă, cu o suprafaţă cumulată de 133,85 hectare, fiind atribuite 94 de subsectoare, însumând 73,8 hectare. Suprafeţele închiriate sunt situate în staţiunile Năvodari, Mamaia, Constanţa, Eforie Nord, Eforie Sud, Agigea, Tuzla şi Vama Veche şi sunt destinate activităţilor de agrement turistic (recreere) sau agrement cu funcţie sportivă - ambarcaţiuni cu/fără motor.

Amintim că, la jumătatea lunii trecute, Administrația Națională Apele Române (ANAR) a decis să nu mai prelungească contractele de închiriere pentru plajele de pe litoral, care expiră în octombrie 2025. În locul acestora, vor fi organizate licitații publice deschise, la care toți operatorii vor avea „șanse egale” de participare. Decizia a stârnit însă reacții puternice din partea operatorilor de plajă, care acuză lipsa de transparență și distrugerea investițiilor făcute în ultimii ani.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a susținut decizia ANAR, argumentând că vechile contracte au fost încheiate în condiții dezavantajoase pentru stat. „Plajele de pe litoral au fost închiriate în condiții extrem de avantajoase pentru chiriași. Făcusem un calcul: pentru șezlongurile care ar fi putut fi puse pe anumite plaje, chiria pentru 10 ani de zile se putea plăti practic într-o singură zi de vară”, a declarat ministrul la TVR Info.

Buzoianu a subliniat pierderile majore suferite de statul român: „Vă dați seama câți bani pierde statul român din lucrul acesta”. Ea a precizat că „la contractele care au încetat de acum încolo vor fi reanalizate toate condițiile”, pentru a asigura un echilibru între interesele statului și ale operatorilor.

Ministrul Mediului a reamintit și existența unui proiect de lege aflat în Parlament, care prevede ca 20% din fiecare plajă să fie oferită gratuit localităților, pentru acces liber al românilor. „Aceste spații nu trebuie să fie umplute de tot felul de beach bars. Ele trebuie să fie destinate oamenilor, nu afacerilor”, a avertizat Buzoianu.

