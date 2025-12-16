search
Marți, 16 Decembrie 2025
Negrescu, despre votul la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: „PSD nu a încălcat protocolul”. Ce ar putea înclina balanța privind participarea la guvernare

Publicat:
Ultima actualizare:

Prim-vicepreședintele PSD, eurodeputatul Victor Negrescu, a explicat necesitatea unei dezbateri cu privire la funcționarea actualei coaliții de guvernare, mai ales în contextul în care cel de-al doilea proiect pentru modificarea condițiilor de pensionare ale magistraților ar pica din nou la CCR.

PSD a votat pentru moțiunea simplă depusă împotriva ministrului Mediului, partidul a dând startul și unui proces intern de analiză cu privire la participarea la guvernare. 

FOTO Victor Negrescu / Arhivă
FOTO Victor Negrescu / Arhivă

„Colegii mei din Parlamentul României au avut ocazia să o audieze pe doamna ministru (Diana Buzoianu – ministrul Mediului – n.r). A existat un dialog şi, după ce au ascultat mesajele doamnei ministru, au decis să voteze împotriva modului în care a performat în fruntea acestui minister. Este adevărat, Partidul Social Democrat este foarte bine reprezentat în acele comunităţi care au fost afectate de criza apei şi cunosc în detaliu cele întâmplate şi modul în care Ministerul a comunicat cu cetăţenii din respectivele regiuni în acele momente dificile. Ei au evaluat această activitate ca nefiind una performantă și și-au manifestat și au exprimat acest lucru, prin votul dat, ca un vot de blam vizavi de modul în care a gestionat această criză”, a declarat prim-vicepreședintele PSD Victor Negrescu, la Parlamentul European.  

„Protocolul semnat de partidele care formează coaliția de guvernare, nu a fost încălcat”

El a subliniat că, „în același timp, PSD a votat împotriva moțiunii de cenzură, și în sensul acesta, protocolul semnat de partidele care formează coaliția de guvernare nu a fost încălcat”. 

„Premierul României și-a asumat-o pe doamna ministru propusă de USR, asta nu înseamnă că PSD trebuie să și-o asume. Cine știe. Poate în lunile care urmează va demonstra că este capabilă să gestioneze acest minister la nivelul pe care noi îl dorim, pentru că este un portofoliu important cel referitor la mediu și în continuare sunt probleme în ce înseamnă alimentarea cu apă a cetățenilor din respectivele comunități”. 

Potrivit prim-vicepreședintelui PSD, un al doilea eșec al proiectului privind pensiile pentru magistrați ar trebui să aducă o dezbatere serioasă privind funcționarea coaliției. 

„Eu cred că această coaliţie pro-europeană s-a format într-un context extrem de dificil şi avem o responsabilitate faţă de români să avem o guvernare performantă, care face reforme ce sunt ulterior 100% implementate. Şi în sensul acesta, reforma pensiilor speciale a reprezentat o prioritate pentru această coaliţie de guvernare. Dacă eventual vom ajunge la un al doilea refuz din partea CCR, într-adevăr, este un moment în care trebuie să dezbatem dacă această coalitie funcţionează şi dacă cei care şi-au asumat această reformă au ascultat toate vocile exprimate, toate opiniile specialiştilor şi au respectat Constituţia şi litera legii”, a mai spus Victor Negrescu. 

PSD, în analiză cu privire la o eventuală ieșire de la guvernare

Cu privire la liniile roșii ale partidului, Victor Negrescu a explicat că „acestea urmează să fie definite în următoarele săptămâni. Vom vedea în ce măsură această decizie va conduce la o decizie privind activitatea Partidului Social-Democrat la nivel guvernamental”. 

PSD a declanșat în prezent un proces intern de evaluare a situației din Coaliție. O decizie cu privire la continuarea în Executiv sau retragerea ar urma să fie luată în ianuarie. Unele voci indică însă o strategie diferită a social-democraților, care ar încerca să înlăture USR. 

„În momentul de față avem o consultare largă, care este realizată la nivelul partidului social-democrat. Așteptăm diferitele opinii exprimate de colegii noștri din teritoriu. Vom avea o dezbatere amplă. Noi am decis să intră la guvernare tot printr-un referendum intern. Căteva mii de persoane au votat pentru intrarea la guvernare, în baza informațiilor pe care le aveam atunci. și acum, dacă vom lua o decizie similară, va exista o consultare largă. Vă reamintesc că, la momentul în care s-a format acest guvern, toate vocile importante, din USR, din PNL și din zona administrației prezidențiale, au cerut explicit ca PSD să intre la guvernare. Dacă vocea și opinia PSD contează, atunci premierul ar trebui să aibă un dialog deschis despre aceste subiecte și despre performanța tuturor miniștrilor”, a mai spus prim-vicepreședintele PSD.  

