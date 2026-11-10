Ioana Ene Dogioiu îl urmează pe Ilie Bolojan și la PNL. Ce activitate va avea în cadrul partidului fosta purtătoare de cuvânt a guvernului

Ioana Ene Dogioiu, fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului condus de Ilie Bolojan, s-a angajat în Partidul Național Liberal. Dogioiu se va ocupa de comunicarea formațiunii, excluzând calitatea de membru de partid.

Ioana Ene Dogioiu și Ilie Bolojan Foto: Gov.ro

Ioana Ene Dogioiu a preluat coordonarea departamentului de comunicare din Partidul Național Liberal, precizând că nu este membră de partid și excluzând o colaborare politică.

În exclusivitate pentru publicația Gândul, fost purtătoarea de cuvânt de la Palatul Victoria a transmis: „Nu sunt membru de partid, sunt angajat al PNL cu contract de muncă. Supervizez comunicarea la nivel macro și comunicarea domnului Bolojan”, scrie Mediafax.

Numită în funcția de purtător de cuvânt al Executivului la începutul lunii iulie 2025, prin decizia lui Ilie Bolojan, Dogioiu a rămas în funcție până a încetarea activității Executivului, odată cu învestirea Cabinetului condus de Luca Niculescu.

Întrebată la momentul plecării de la Guvern dacă ia în calcul o carieră politică, jurnalista a exclus acest parcurs.

„Nu voi intra în viața politică. În al doilea rând, mandatul meu va înceta în momentul în care decizia semnată de prim-ministrul Ilie Bolojan va fi publicată în Monitorul Oficial. Dacă ați citit cu atenție textul, nu este o demisie, este o cerere de revocare din funcție odată cu încetarea mandatului actualului guvern. În momentul acesta, chiar dacă premierul a semnat sau nu revocarea mea din funcție, ea va intra în vigoare în momentul în care acest guvern va ieși din funcție. Deocamdată, sunt în funcție, nu intru în politică”, a transmis Dogioiu la momentul părăsirii funcției de purtător de cuvânt.

Cine este Ioana Dogioiu

Ioana Ene Dogioiu a fost Senior Editor la publicația Spotmedia.ro.

De-a lungul carierei ei de peste 30 de ani a activat în radio, televiziune și presă scrisă, urcând treptat de la poziția de redactor de știri până la cea de editor general de redacție TV și realizator de emisiuni și interviuri politice.

Expertiza sa acoperă domenii precum politica, justiția, interviul și analiza de profunzime, fiind recunoscută pentru opiniile asumate și clare.

Un moment definitoriu al carierei sale rămâne implicarea în cazul Săcărin – o luptă publică dusă alături de o familie adoptivă pentru a salva o fetiță româncă de la o decizie nedreaptă a sistemului. Acea bătălie – dusă împotriva curentului, în numele umanității – este, în viziunea Ioanei Dogioiu, realizarea care „face cât o întreagă carieră”.