Deputatul USR Emanuel Ungureanu, plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan şi ministrului de Interne. „Trebuie să știe că nimeni nu este mai presus de lege”

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus o plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan și a ministrului de Interne, acuzându-i că nu respectă legea prin neorganizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anunțat luni, 13 octombrie, că a formulat o plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan și a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, pe motiv că Guvernul nu a organizat alegerile pentru Primăria Municipiului București, deși legea impune acest lucru.

Parlamentarul a declarat că, în opinia sa, lipsa de acțiune a autorităților centrale reprezintă o încălcare directă a Constituției și a codului administrativ.

„Cu toţii avem obligaţia de a respecta Constituția și legile țării. În consecință, eu am constatat de câteva săptămâni că oamenii politici din fruntea statului vorbesc despre coaliție, despre orice, în afară de lege. Iar de la lege nu există nicio excepție”, a spus deputatul USR.

Emanuel Ungureanu a subliniat că decizia de a depune plângerea penală nu are un caracter politic, ci una principială, menită să reafirme importanța statului de drept și egalitatea în fața legii.

„Trebuie să știe că nimeni nu este mai presus de lege. Domnul Ilie Bolojan, pe care știți foarte bine că l-am susținut foarte mult, şi domnul Nicuşor Dan, care ar trebui să fie garantul Constituției, nu respectă legea, ceea ce este grav, pentru că ei sunt garantul că legea în țara asta este respectată. Pentru că, dacă nu respectă legea nici premierul, nici președinte, nici partidele politice, nici alte instituții, pe cale de consecință, omul de rând se întreabă dacă legea este făcută doar pentru negocieri politice”, a mai spus parlamentarul.

Deputatul susține că, deși USR continuă să sprijine guvernarea, nu poate ignora faptul că premierul Ilie Bolojan și ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, ar fi încălcat Legea nr. 115/2015 privind alegerile locale.

„Domnul Ilie Bolojan și domnul ministru de Interne au uitat că există o lege, legea 115 pe 2015 și un cod administrativ, şi că, unde e lege, nu e tocmeală”, a declarat Emanuel Ungureanu.

În opinia sa, amânarea alegerilor locale nu este doar o problemă administrativă, ci una care afectează încrederea cetățenilor în instituțiile statului. În cadrul unei intervenţii la Antena 3, Emanuel Ungureanu a subliniat că orice decizie politică trebuie să se bazeze pe lege, nu pe înțelegeri între partide.