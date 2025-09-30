search
Marți, 30 Septembrie 2025
Adevărul
Deputatul PSD Mihai Fifor: „Brusc, premierul Bolojan a descoperit că reformele nu se fac cu barda”

Publicat:

Deputatul PSD Mihai Fifor spune că, dacă la nivel central, „premierul pare să fi înțeles că nu există soluții magice”, la nivel local, lucrurile sunt „și mai delicate”. Fostul ministru subliniază că o reformă făcută „la grămadă” riscă să accentueze dezechilibrele.

Fifor spune că o reformă făcută „la grămadă” riscă să accentueze dezechilibrele . FOTO Inquam Photos
Fifor spune că o reformă făcută „la grămadă” riscă să accentueze dezechilibrele . FOTO Inquam Photos

Într-o postare pe Facebook, Fifor remarcă „Schimbarea la față” a premierului Ilie Bolojan „sau de ce era nevoie să se ajungă până la amenințarea cu căderea guvernului ca să se facă o guvernare bazată pe analiză și nu pe bardă?”.

„Se pare că, brusc, premierul Bolojan a descoperit că reformele nu se fac cu barda. După luni de discurs alarmist și procente analizate pe genunchi, tonul s-a schimbat vizibil: nu mai vorbim de tăieri după cum i-a fost somnul de noapte, ci de analize instituție cu instituție, cel putin la nivel central. «Nu se va merge pe o reducere cu 20% peste tot», spune acum premierul, ci pe o evaluare corectă – unele instituții ar putea să nu fie atinse, altele ar putea avea nevoie chiar de angajări”, a scris Mihai Fifor pe pagina sa de socializare.

Deputatul PSD s-a declart „plăcut” surprins de „schimbarea de ton a premierului”

„Mai ales pentru că recunoaște, în sfârșit, că rezultatele nu se pot vedea «peste noapte», ci abia după câteva luni și că lucrurile se fac analizând întâi temeinic, nu doar de dragul de a fi părintele universal al reformei”, a adăugat parlamentarul.

 Social democratul a explicat că, în teritoriu, lucrurile sunt mai delicate:

„Dar dacă la nivel central premierul pare să fi înțeles că nu există soluții magice, la nivel local lucrurile sunt și mai delicate. Aici, diferențele dintre primării sunt enorme: unele au în aparatul propriu salubritatea și întreținerea spațiilor verzi, altele le-au externalizat; unele au direcții și servicii integrate, altele le gestionează prin companii separate; unele funcționează deja sub schema maximă de personal permisă de lege, altele au organigrame mai extinse. Este evident că nu poți aplica aceeași măsură peste tot fără să riști blocaje administrative și colapsul unor servicii publice de bază”.

„România are nevoie de o reformă profundă a administrației. O asemenea schimbare nu se face peste noapte”

Mihai Fifor amintește că majoritate primăriilor din țară depind de transferurile de la centru pentru a-și acoperi cheltuielile curente.

„Chiar premierul admitea recent că doar aproximativ 300 de primării din România reușesc să se susțină bugetar singure, restul depinzând de transferurile de la centru pentru a-și acoperi cheltuielile curente. În aceste condiții, orice reformă făcută «la grămadă» riscă să accentueze dezechilibrele și să lase administrațiile locale fără resurse minime de funcționare. Iar acum vine rectificarea bugetară, cu administrațiile locale deja cu apa la gât. Filosofia ultimilor 35 de ani a fost aceeași: rectificările de la centru au astupat găurile și au ținut primăriile pe linia de plutire. Este clar că lucrurile nu mai pot continua așa. România are nevoie de o reformă profundă a administrației și de o schimbare radicală de paradigmă în felul în care gândim și facem să funcționeze lucrurile. Dar o asemenea schimbare nu se face peste noapte. Și, cu siguranță, nu cu barda”, a încheiat deputatul.

Politică

