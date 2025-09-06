Mihai Fifor, atac direct la șeful Guvernului României: „Bolojan guvernează cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulți”

Social-democratul Mihai Fifor vrea să-i transmită o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan prin care să-i ceară menținerea finanțării investiției în Drumul Expres Arad–Oradea.

Fostul ministru al Apărării îi cere lui Bolojan să nu oprească proiectul vital din culoarul strategic european Via Carpathia

Mihai Fifor lansează un atac fără precedent la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzând guvernul că pune în pericol dezvoltarea economică și securitatea națională prin oprirea finanțării investiției în Drumul Expres Arad–Oradea.

Fifor a anunțat că va solicita fiecărui parlamentar arădean să semneze o scrisoare deschisă adresată premierului, prin care îi cer acestuia să mențină finanțarea proiectului strategic.

„Având în vedere situația extrem de serioasă creată de oprirea finanțării investiției Drumul expres Arad–Oradea, am decis să solicit colegilor parlamentari de Arad să fie de acord să transmitem o scrisoare deschisă premierului României, Ilie Bolojan.

Personal, mâine voi ruga fiecare coleg parlamentar de Arad să semneze această scrisoare, pentru ca documentul să poată fi transmis oficial către premier”, a scris Fifor într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României!”

„În loc să susțină investițiile, Bolojan guvernează cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulți. Austeritatea oarbă nu aduce nici drumuri, nici locuri de muncă, nici încredere pentru investitori” a mai scris Mihai Fifor într-o altă postare pe Facebook.

În scrisoarea deschisă, parlamentarii critică Guvernul Bolojan pentru că sacrifică proiecte de infrastructură de importanță majoră sub pretextul constrângerilor bugetare.

„Domnule Prim-ministru,

În numele comunității arădene, vă solicităm să nu opriți finanțarea investiției în Drumul expres Arad–Oradea.

Această investiție nu este doar un proiect local sau regional. Ea face parte din culoarul strategic european Via Carpathia, care conectează Nordul și Sudul Europei prin coridorul estic. Dincolo de dimensiunea economică, acest drum are o valoare strategică de securitate pentru România, constituind un element esențial al mobilității militare pe flancul estic al NATO.

Oprirea sau blocarea proiectului ar însemna nu doar un regres pentru dezvoltarea economică a județelor Arad și Bihor, ci și un semnal negativ transmis partenerilor noștri strategici. Vestul României are nevoie de infrastructură modernă, care să asigure atât dezvoltarea comunităților locale, cât și integrarea în rețelele europene de transport și securitate.

Înțelegem constrângerile bugetare și nevoia de echilibru fiscal, dar considerăm că investițiile strategice nu pot fi sacrificate. Aradul și întreaga regiune de vest a României merită continuitate în implementarea acestui proiect, iar România are obligația să își respecte angajamentele asumate în fața cetățenilor și a partenerilor europeni și euro-atlantici.

Scrisoarea urmează să fie transmisă oficial premierului Ilie Bolojan în cursul zilei de mâine.