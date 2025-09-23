Mihai Fifor: Ministrul Mediului preferă să fie avocatul unor grupuri de presiune şi să sacrifice interesul naţional

Deputatul PSD Mihai Fifor o acuză pe ministra Mediului, Diana Buzoianu că protejează interesele unor ONG-uri care trăiesc din scandaluri, din procese și din „activism” și că sacrifică interesul național.

„Câtă disperare pe USR să-și păstreze ministra! O ministră dispusă la orice numai să rămână pe scaun. O poziție care îi permite să blocheze, cu bună știință, proiecte strategice pentru România. Hidrocentrala de la Pașcani – începută acum 40 de ani, finalizată în proporție de peste 75% – așteaptă doar semnătura ministrei USR al Mediului. O semnătură care ar însemna energie ieftină și curată pentru români, protecție împotriva inundațiilor în Moldova și apă pentru comunități și agricultură. Și totuși, blocaj. De ce? Oare pentru că în spatele ministrei USR stau o serie de ONG-uri radicale de mediu, care de ani de zile fac tot posibilul să întârzie sau chiar să blocheze investiții majore în infrastructura energetică”, scrie deputatul PSD într-o postare pe Facebook.

Social democratul acuză că aceste ONG-uri trăiesc din scandaluri, din procese și din „activism”, dar „nu răspund niciodată în fața cetățenilor pentru facturile mai mari și pentru pierderile de dezvoltare ale României”.

„În loc să fie ministru al Mediului pentru România, doamna preferă să fie avocatul acestor grupuri de presiune. Să protejeze interese înguste și să sacrifice interesul național. Iar când este întrebată de Parlament sau criticată public, reacția e mereu aceeași: atacuri sterile, vorbe despre „marketing politic” și „show pe TikTok”. Dar realitatea e simplă: România pierde timp și bani, românii plătesc mai mult, iar proiecte vitale zac în sertare pentru că ministra USR pare să răspundă mai degrabă la agende obscure decât la nevoile țării. România are nevoie de soluții, nu de miniștri ai ONG-urilor radicale. Nu de politicieni disperați să-și apere scaunul, ci de oameni capabili să ducă la capăt proiecte strategice pentru țară”, mai scrie social-democratul.

Deputații au dezbatut luni, 22 septembrie, moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlul „Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”.

Demisia ministrului a fost cerută și din PSD. Liderul senatorilor a susținut că ar vota moțiune. PSD a dat însă asigurări în plen că nu va susține demersul AUR.