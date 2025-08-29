Deputatul Tanasă, acuzat că își trimite singur mesaje de amenințare. „Auto-amenințările sunt cele mai grave”

O postare a deputatului AUR Dan Tanasă, care conține un mesaj de amenințare la adresa ta, a devenit virală după ce mai mulți internauți l-au acuzat că și-a trimis-o singur.

Dan Tanasă a postat pe rețelele de socializare o imagine cu un mesaj de amenințare la adresa sa, la care a adăugat întrebarea: „Voi cum ați reacționa la asta?”.

„Fii atent la fiecare pas... o să vină la tine o perversă ca pe Târgu Ocna... sau mai multe. Ai grijă mare ce încurajezi și ce susții. Ești ușor de găsit și niciodată nu știi cine este în spatele tău. Cu drag, Un român, un patriot, un creștin, la fel ca tine”, scrie în mesajul postat de Tanasă.

La scurt timp, însă, postarea a devenit virală, iar comentariile au început să curgă. Mulți l-au acuzat pe deputatul AUR că și-a trimis singur amenințarea, după ce au observat un detaliu suspect.

Mai exact, au sesizat internauții, adresa de mail de la care a fost trimis mesajul este tot pe numele deputatului: tanasa.dan@proton.me.

„1. n-ai cenzurat mailul care trebuia cenzurat, ăla de la «de la». 2. nu-ți mai trimite singur mail-uri”, a scris cineva, în timp ce altul a adăugat: „Auto-amenințările sunt cele mai grave. În ritmul ăsta o să te filmezi urlând la tine în oglindă și să chemi poliția.”

„Trebuie să-l găsim pe acest Dan Tanasă care v-a amenințat! Hai că-ți zic eu cea mai la îndemână scuză pe care s-o folosești: Ți-a folosit numele când și-a făcut emailul”, a mai scris cineva.

Acuzațiile vin în contextul în care deputatul AUR se află în mijlocul unui scandal, după ce o postare de-a sa a fost asociată cu incidentul din București, în care un livrator străin a fost atacat de un tânăr.

Anterior, Dan Tanasă a publicat pe o rețea de socializare un mesaj în care îndeamnă românii să respingă comenzile livrate de imigranți și avertizează asupra pericolului unei „dictaturi” și al „valului islamist”, declarând că nu își dorește ca România să urmeze acest model.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris deputatul.