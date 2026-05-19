Articol publicitar

Kaufland lansează Kari Era – un avatar AI pentru orientarea în carieră a tinerilor

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Studiu: 63% dintre tineri indică lipsa experienței ca principal obstacol, iar aproape o treime dintre cei de 18-19 ani nu știu de unde să înceapă

Kaufland Lansare Kari (1) png

Kaufland România lansează Kari Era, un avatar AI de orientare profesională dedicat celor aflați la început de drum, disponibil prin conversație directă pe WhatsApp, dezvoltat în parteneriat cu Digital Nation, într-un context în care începutul de carieră este marcat de incertitudine pentru mulți tineri.

Kaufland Lansare Kari (1) jpeg

Evenimentul de lansare a avut pe 29 aprilie, la Halo Events Center din București și a reunit studenți, media, invitați speciali, precum și reprezentanți ai companiei, într-un format interactiv, construit în jurul provocărilor reale ale tinerilor aflați la început de carieră. Programul a inclus intervenții din partea echipei Kaufland România și a partenerilor implicați în dezvoltarea proiectului, precum și momente artistice și interactive, în cadrul cărora participanții au putut descoperi și testa direct modul în care funcționează avatarul Kari.

Kaufland Lansare Kari (2) jpeg

Proiectul pornește de la o realitate confirmată chiar de tineri, în urma unui studiu dedicat: începutul de carieră este tot mai dificil într-o piață a muncii aflată în continuă transformare. Mulți se confruntă cu un decalaj între pregătirea academică și cerințele reale ale angajatorilor, cu procese de recrutare în schimbare și cu dificultatea de a identifica oportunități care li se potrivesc cu adevărat, atât din perspectiva intereselor, cât și a competențelor. Ca răspuns la aceste provocări, Kaufland România a dezvoltat Kari Era, un avatar AI care oferă ghidaj concret pentru luarea unor decizii informate în carieră. Compania își asumă, astfel, un rol activ, ca angajator și partener în procesul de orientare profesională.

„Datele din studiul nostru arată că tinerii sunt pregătiți să intre pe piața muncii, dar au nevoie de mai multă claritate pentru a face alegeri informate încă de la început. Pentru noi, acest lucru a însemnat să regândim modul în care oferim sprijin: atât prin roluri disponibile, cât și printr-un instrument care poate răspunde concret întrebărilor pe care tinerii le au în fiecare etapă, de la „ce mi se potrivește?” până la „care sunt pașii următori?”. Prin Kari Era, ne-am propus să aducem mai aproape acest tip de îndrumare, într-un format accesibil, adaptat modului în care tinerii interacționează astăzi și care le oferă răspunsuri relevante, în timp real. Ne dorim ca această inițiativă să contribuie la decizii mai bine informate și la un început de carieră mai clar, bazat pe alegeri bine fundamentate.”, declară Estera Anghelescu, Director Recrutare și Employer Branding, Kaufland România.

Kaufland Lansare Kari (3) jpeg

Conform datelor, începutul de carieră rămâne un proces marcat de incertitudine și lipsă de direcție pentru mulți tineri. Doar 37% declară că se simt confortabil atunci când își caută un loc de muncă, în timp ce aproape 4 din 10 se simt nesiguri în acest proces. Principala barieră este lipsa experienței, menționată de 63% dintre respondenți, urmată de percepția că educația nu este suficient aliniată la cerințele actuale ale pieței muncii (50%).

În același timp, dificultatea nu ține doar de oportunități, ci și de claritate: aproape o treime dintre tinerii de 18-19 ani spun că nu știu de unde să înceapă, iar mulți resimt lipsa informațiilor relevante și a unor pași concreți de urmat. În acest context, tot mai mulți apelează la soluții digitale: 21% folosesc deja instrumente bazate pe inteligență artificială pentru orientare profesională, însă tinerii au nevoie în continuare de răspunsuri relevante pentru situația lor și de îndrumări clare despre ce au de făcut mai departe.

Pe de altă parte, studiul indică și o deschidere clară către soluții inovatoare: 71% dintre respondenți consideră conceptul Kari Era inovator, iar 63% spun că ar folosi un astfel de mentor în parcursul lor profesional, ceea ce confirmă nevoia reală pentru instrumente digitale relevante și adaptate contextului actual al pieței muncii.

Orientare profesională bazată pe dialog și recomandări personalizate

Spre deosebire de instrumentele clasice de căutare a joburilor, Kari nu funcționează ca o platformă de recrutare sau un instrument care oferă răspunsuri standard, ci ca un mentor digital specializat în orientare profesională pentru tineri. Kari pune întrebările potrivite pentru a înțelege profilul, motivațiile și contextul fiecărui utilizator, iar abia apoi oferă recomandări personalizate și ușor de pus în practică.

Prin conversații naturale și accesibile, Kari oferă sprijin în procesul de luare a deciziilor profesionale:

●       realizează un mini-diagnostic de carieră

●       oferă feedback detaliat pe CV

●       propune roluri potrivite profilului individual

●       identifică skill gap-uri și recomandă cursuri sau resurse relevante

●       oferă perspective actualizate despre piața muncii din România

●       recomandă oportunități reale din cadrul Kaufland

Conform studiului iZi Data, tinerii își doresc de la un mentor AI informații despre salarii și piața muncii (92%), recomandări de joburi potrivite (91%) și feedback personalizat pe CV (84%), dar și un ton prietenos și empatic (82%). Kari răspunde acestor așteptări printr-o abordare umană, adaptată fiecărei persoane.

Proiectul a fost dezvoltat în parteneriat cu Digital Nation, organizație specializată în educație digitală și integrarea tehnologiei în procese de învățare și dezvoltare profesională.

„Pentru noi, utilitatea reală a tehnologiei înseamnă impact concret în viața oamenilor. Kari Era nu este un simplu experiment de AI, ci un instrument construit pentru a-i ajuta pe tineri să își găsească mai ușor direcția. Un exemplu concret este cel al unei studente de 22 de ani, care preda pian copiilor în mod voluntar, fără să considere că această experiență contează profesional. În urma conversației cu Kari, a descoperit că abilități precum răbdarea, structura unei lecții sau comunicarea unu-la-unu sunt relevante pentru angajatori. După două săptămâni, ne-a spus: „Nu știam că ceea ce am făcut poate conta atât de mult.”. Kari te ajută să vezi ce ai deja și să îți construiești mai clar următorii pași. Iar Kaufland a avut curajul să construiască un instrument care pune tânărul pe primul loc, nu recrutarea. Este primul mare angajator din Europa care face acest pas.”, declară Paul Apostol, fondator Digital Nation.

Kaufland Lansare Kari (4) jpeg

Kari, disponibilă în universități și pe WhatsApp

Kari este disponibilă prin WhatsApp, într-o interacțiune simplă și directă. Pentru a aduce experiența mai aproape de studenți, Kaufland a integrat avatarul și în cabine digitale amplasate în universitățile din principalele centre universitare: București, Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, Constanța, Sibiu, Alba Iulia și Craiova.

Studenții pot începe conversația în cadrul cabinei și o pot continua ulterior pe propriul telefon, primind recomandări concrete pentru următorii pași în carieră.

În prezent, majoritatea tinerilor se bazează pe platforme de joburi (76%) pentru orientarea în carieră, în timp ce doar 21% folosesc instrumente bazate pe AI, ceea ce evidențiază potențialul ridicat de dezvoltare pentru soluții digitale precum Kari Era, capabile să ofere un sprijin constant, adaptat fiecărei persoane, ușor de accesat și de utilizat în orice moment.

Prin lansarea Kari Era, Kaufland România își consolidează poziționarea ca angajator orientat spre inovație și educație profesională. Inițiativa reflectă modul în care tehnologia poate fi utilizată responsabil, pentru a reduce incertitudinea și pentru a transforma începutul de carieră într-un proces mai clar și mai structurat.

Kari Era este disponibilă pentru oricine își dorește mai multă claritate în parcursul profesional și în luarea deciziilor, iar conversația poate fi începută oricând pe WhatsApp, prin linkul dedicat digitalnation.ro/chat-with-kari sau folosind numărul de telefon +1 555 838 6344.

Metodologie studiu iZi Data:

Lansarea a fost susținută de un studiu realizat pe un eșantilon de 1967 de respondeți cu vârste cuprinse între 18-27 ani împreună cu iZi Data, care arată că începutul de carieră rămâne una dintre cele mai dificile etape din parcursul profesional. Perioada de colectare: 15 decembrie 2025 – 20 ianuarie 2026.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
digi24.ro
image
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
stirileprotv.ro
image
Fostul șef ADR lansează o nouă acuzație împotriva Oanei Gheorghiu. Ar negocia în secret implementarea platformei digitale moldovenești în România, deși „nu respectă regulile europene”. Pe cine a trimis vicepremierul într-o vizită discretă la Chișinău
gandul.ro
image
Ciucu: Președintele ne-a întrebat ce părere avem de un tehnocrat. I-am spus că proastă
mediafax.ro
image
Neluțu Varga a anunțat în direct planul de Champions League al CFR Cluj: „Eu 39%, elvețienii 39%”. Cu ce sumă imensă ar putea intra noul acționar in club! Exclusiv
fanatik.ro
image
Dilema viitorului Guvern: „Cine mai împrumută România cu 50 de miliarde de euro anual dacă nu facem nicio reformă?”
libertatea.ro
image
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: "Cu o jigodie nu stau la masă!"
digisport.ro
image
Produsele pe bază de colagen și rolul lor în prevenirea îmbătrânirii premature
click.ro
image
Un radar defect l-a „prins” pe un șofer cu Opel Astra conducând cu 700 km pe oră și a primit o amendă pe măsură
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
Sorin Grindeanu: "Ilie Bolojan se află în campanie prezidenţială. Îl interesează 2030"
observatornews.ro
image
Detaliul care răstoarnă ANCHETA în cazul lui Cristian Staicu, medicul anestezist găsit mort în apartamentul său
cancan.ro
image
Cum poți pierde dreptul la alocația pentru copii? Care tineri primesc alocație și după 18 ani?
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Cât costă un metru pătrat de teren extravilan lângă București în 2026. Zonele unde prețurile au explodat
playtech.ro
image
Ce salariu va avea Marius Baciu la FCSB. Gigi Becali, propunere de nerefuzat pentru noul antrenor
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
digisport.ro
image
Cele două zodii care încep o nouă viață în luna iunie. Rup lanțurile trecutului și privesc cu încredere spre viitor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
NUNTĂ mare în politică. Mircea Abrudean, președintele Senatului, s-a recăsătorit cu soția lui. Adina e director la Curtea de Conturi, iar în trecut a fost avocat în baroul Cluj. Bolojan a fost invitatul special!
romaniatv.net
image
Horoscop 19 mai. Momente karmice de cotitură și capitole încheiate brusc pentru mai multe zodii
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Rareș Cojoc, dezvăluiri cutremurătoare despre divorțul de Andreea Popescu: „De ce Dumnezeu a rânduit să o scoată pe Andreea din viața mea? Are un plan / M-am simțit trădat / Nu sunt de vină pentru divorț”
actualitate.net
image
Imagini spectaculoase cu urșii din Brașov. Ce fac autoritățile
actualitate.net
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală
click.ro
image
Top licee 2026. Unde se bat elevii pe cele mai mari medii de admitere
click.ro
image
Cătălin Măruță, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui. Cum a ajuns să-l cunoască cu adevărat abia după ce a murit: „Eram la priveghi”
click.ro
Mette Marit, Profimedia (1) jpg
Deși i se pregătește Tronul pentru a fi viitoare regină, această prințesă abia mai poate respira și sta în picioare, iar Prințul e devastat
okmagazine.ro
v468 peera 84 zodiac jpg
Cele 4 zodii chinezești care au noroc pe 19 mai 2026. Ești pe listă?
clickpentrufemei.ro
Restauratoarea Susanne Bretzel ține în mână caietul de ceară (© LWL-Archäologie für Westfalen / E. Daood)
Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția lui Octavian Ursulescu, după ce Ucraina și Moldova ne-au dat 3 puncte la Eurovision 2026: „E trist și dureros, ne sunt datoare rău!”
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală

OK! Magazine

image
"E o replică ieftină a unei prințese!" Nimeni nu vrea să fie văzut cu ea. Motivul pentru care Meghan și Harry au fost părăsiți de prieteni

Click! Pentru femei

image
Fostul chitarist de la Bon Jovi și-a condus fiica la altar. Richie Sambora a renunțat la muzică pentru ea!

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas