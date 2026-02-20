Decizia care l-a readus pe Robert Negoiță în funcție: de ce a fost ridicat controlul judiciar

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost eliberat de măsura controlului judiciar și a putut reveni în funcție, după ce instanța a apreciat că, în acest caz, nu s-a produs nicio pagubă. Decizia vine în contextul în care edilul este urmărit penal de DNA pentru presupusa construire a unui drum din bani publici pe un teren privat.

Potrivit motivării judecătorului, la dosar nu există dovezi care să arate producerea unei pierderi patrimoniale, condiție esențială pentru reținerea unei fapte de abuz în serviciu. De asemenea, magistratul a subliniat că nu a fost depusă o expertiză tehnică care să demonstreze că țevile de gaze peste care a fost construit drumul ar putea exploda, potrivit Digi24.

Judecătorii au apreciat că o parte semnificativă dintre prevederile legale invocate ca fiind încălcate se referă la aspecte care nu țin, în mod direct, de atribuțiile de serviciu ale primarului Robert Negoiță, astfel că responsabilitatea acestuia nu poate fi stabilită în mod clar în raport cu respectivele dispoziții.

Utilitatea publică a lucrării, invocată în motivare

În documentul instanței se mai precizează că o faptă abuzivă trebuie să producă o vătămare a drepturilor sau intereselor unei persoane ori o pagubă, iar paguba trebuie să reprezinte „o pierdere de natură patrimonială”. În același timp, judecătorii au reținut că necesitatea construirii străzii ar fi avut la bază o cauză de utilitate publică, având în vedere valorile ridicate de trafic din zonă.

Magistrații au mai menționat că, prin amplasarea sa, strada nu deservește complexul imobiliar din apropiere. Totodată, instanța a subliniat că Robert Negoiță nu are antecedente penale și că nu există probe care să indice că s-ar sustrage de la judecată.

Reamintim că Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, este acuzat de Direcția Națională Anticorupție de abuz în serviciu, procurorii susținând că acesta s-ar fi folosit de funcția de primar pentru a construi un drum ilegal în favoarea unei companii imobiliare deținute de fratele său.