Robert Negoiţă află azi rezultatul testului antidrog de la INML

După ce un test rapid antidrog a indicat un rezultat „pozitiv”, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a efectuat analize de laborator pentru a stabili oficial dacă a consumat sau nu substanțe interzise. Rezultatele probelor prelevate urmează să fie comunicate astăzi.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, este în centrul unei noi controverse publice după ce, pe 12 februarie, Marian Ceaușescu l-a provocat să facă un test rapid antidrog, iar aparatul a indicat un rezultat „pozitiv” pentru cocaină. Momentul a fost surprins în imagini video, care au devenit rapid virale pe rețelele sociale.

După acest incident, Robert Negoiță a decis să efectueze teste antidrog oficiale, cu recoltare de probe biologice în cadru medical, pentru ca rezultatele să fie analizate de laborator, la Institutul Național de Medicină Legală (INML). Rezultatele acestora, care urmează să fie anunțate astăzi, vor stabili cu certitudine dacă în organism există urme de substanțe interzise.

Practic, aceste analize de laborator sunt singurele care au valoare juridică și pot fi luate în considerare în cadrul unor proceduri legale. Testele rapide, folosite în stradă sau în trafic, servesc doar ca instrument orientativ și nu pot fi considerate dovezi definitive.

Luni, în aşteptarea rezultatelor oficiale, Robert Negoiţă a mers la Primăria Sectorului 3 şi a declarat că nu are nicio emoţie în legătură cu raportul INML.