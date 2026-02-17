Foto Robert Negoiță, rezultat negativ la testul antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a efectuat analize de laborator pentru a stabili oficial dacă a consumat sau nu substanțe interzise. Rezultatele probelor prelevate au indicat un rezultat „negativ”.

Anunțul a fost făcut chiar de primarul sectorului 3, care a postat pe pagina sa de Facebook o poză cu rezultatele de Institutul Național de Medicină Legală.

Potrivit rezultatelor, mostrele prelevate au arătat negativ pentru morfină, amfetamine, metanfetamine, MDMA și alte substanțe psihoactive.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, este în centrul unei noi controverse publice după ce, pe 12 februarie, Marian Ceaușescu l-a provocat să facă un test rapid antidrog, iar aparatul a indicat un rezultat „pozitiv” pentru cocaină.

După acest incident, Robert Negoiță a decis să efectueze teste antidrog oficiale, cu recoltare de probe biologice în cadru medical, pentru ca rezultatele să fie analizate de laborator, la Institutul Național de Medicină Legală (INML).

Specialiștii avertizează că testele rapide pot da rezultate fals pozitive, motiv pentru care confirmarea prin analize de laborator este esențială.

„Aceste teste rapide sunt un compromis din punct de vedere tehnologic și științific între necesitatea de a avea o informație cât mai rapidă, pe care să o obțină o persoană care nu are niciun fel de pregătire tehnologică sau medicală, cu un cost cât mai mic. Acesta este un deziderat care de multe ori se dovedește necesar, cum este de exemplu trierea șoferilor în trafic, pentru a reuși să suspicionăm pe cei care ar putea fi sub influența substanțelor psihoactive. Din păcate însă, nu poți să ai un test ieftin, rapid și foarte ușor de folosit care să aibă și acuratețea maximală", a explicat dr. Gabriel Gorun pentru Adevărul.