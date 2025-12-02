search
Marți, 2 Decembrie 2025
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

De la șaorma în școli la un Grand Prix de Formula 1: promisiunile exotice ale candidaților la Primăria Capitalei

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Campania pentru Primăria Capitalei aduce idei cât se poate de spectaculoase și, în unele cazuri, imposibil de realizat. De la organizarea unui Grand Prix de Formula 1 în București și șaorma în școli la transport gratuit sau înjumătățirea tarifelor la energie termică, candidații promit măsuri care mai de care mai fantasmagorice.

Afișe electorale ale candidaților la Primăria Capitalei - FOTO Inquam Photos / Mălina Norocea
Afișe electorale ale candidaților la Primăria Capitalei - FOTO Inquam Photos / Mălina Norocea

În vârstă de 32 de ani, Rareș Lazăr este cel mai tânăr dintre cei 17 contracandidați. Prezent săptămâna trecută într-o dezbatere la TVR 1, el a lansat o idee absolut teribilă: organizarea unui Grand Prix de Formula 1.

„Formula 1 înseamnă asfalt care rezistă, drenaj care funcționează, un centru medical modern și un oraș care învață să se miște eficient”, și-a argumentat el ideea, pentru care implementarea ar costa peste 100 de milioane de euro.

O sumă similară o are de achitat Primăria Capitalei pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu dizabilități. În plus, noul primar al Capitalei va trebui să găsească cofinanțare și pentru proiecte majore, cum ar fi reabilitarea liniilor de tramvai și înlocuirea magistralelor de termoficare.

Ideea aducerii „Marelui Circ” la București nu este însă nouă. În vremea în care ocupa funcția de premier, Victor Ponta spunea că își dorește organizarea unui Grand Prix tot pe un circuit stradal.

Oana Crețu propune șaorma în școli

O altă idee, cel puțin la fel de trăsnită, vine din partea Oanei Crețu. Candida PSDU, adică un fel de PSD luat de pe Temu, propune nici mai mult, nici mai puțin decât înlocuirea meniului pentru elevi – cornul și laptele – cu șaorma.

„Șaorma în școli vine dacă atunci când vor fi alegeri la Primăria Capitalei veți vota Oana Crețu – PSDU. Nu am o șaorma în buzunar. Pentru a putea să fac ce am promis, trebuie să avem atât de multe voturi la alegerile pentru Primăria Capitalei și ulterior, în 2028, la alegerile parlamentare, încât să putem face ce am promis”, susține Oana Crețu, într-un clip pe TikTok.

Anca Alexandrescu: transport public gratuit

Trecem la capitolul gratuități. Anca Alexandrescu, realizatoarea-vedetă a Realitatea, (re)venită în politică, vine cu o idee pe care și Gabriela Firea a lansat-o în campania electorală din 2016, dar pe care a abandonat-o la câteva zile după intrarea în Primărie: transport public gratuit.

„Astăzi mă uitam pe cifre și vorbeam cu niște specialiști. Știi că este posibil ca, prin efort și dacă facem bani din turism, din alte activități, dacă aducem la bugetul Capitalei niște bani din alte resurse, să fie posibil ca transportul în comun STB să fie gratuit la București? În momentul de față, Primăria Capitalei subvenționează în proporție de 80% transportul în București. Dacă ne hotărâm să luăm și metroul la București, și trebuie luat, au putut toate capitalele. Trebuie să lucrăm la mobilitatea urbană”, a declarat Anca Alexandrescu.

Cum practic nimic pe lume nu e gratuit, în teorie municipalitatea ar trebui să acopere aproximativ 50 de milioane de euro, întregul tarif suportat acum de bucureșteni, asta pe lângă subvenția de peste 200 de milioane de euro. Totuși, măsura este greu de înțeles în condițiile în care nu prețul (80 de lei/abonamentul lunar) îi face pe bucureșteni să aleagă alte mijloace de transport, ci condițiile de călătorie.

Gigi Nețoiu vrea parcare gratuită. Teodorovici propune 1 leu

Și pentru că – vorba proverbului – nimeni nu-i atât de sărac încât să nu poată promite, Gigi Nețoiu, fost acționar al clubului de fotbal Dinamo, vrea ca nimeni să nu mai plătească pentru ocuparea unui loc de parcare în București.

„Cea mai mare problemă acum în București este traficul. Cât voi fi eu, dacă voi fi primar, niciun șofer nu va mai plăti niciun leu la parcare. Păi creați-i condiții! Nu vii și îi iei mașina, îi dai amendă și ți-o plătește, când tu nu îi oferi niciun fel de condiții”, a susținut Nețoiu, într-un interviu acordat Fanatik.

Pe lângă faptul că ar văduvi Primăria de o importantă sursă de venit, Nețoiu scapă din vedere faptul că „gratuitatea” ar genera cel mai probabil o penurie de locuri de parcare în zonele importante, așa cum s-a întâmplat și prin alte orașe care au încercat un asemenea model.

O idee mai realist este contracandidatul său, Eugen Orlando Teodorovici. Posibil inspirat de prețul promis de Călin Georgescu pentru litrul de combustibil, fostul ministru al finanțelor susține că vrea taxarea parcării cu 1 leu/oră, un preț de cinci ori mai mic decât cel actual.

„Cu 1 leu? Astăzi, nimic. Dar din 8 decembrie, ca primar general, parcarea în București va fi doar un singur leu. De la 5 lei, cât este astăzi ora de parcare în București și chiar mai mult, va fi doar un singur leu pe oră, oriunde în București. Dacă vrei să vezi ce am de gând să fac pentru București, dă-mi un follow și vei vedea toate măsurile mele”, a susținut Teodorovici, într-un clip pe TikTok.

George Burcea: Salubrizare gratis, energie termică și apă caldă la jumătate de preț

Tot în registrul gratuităților sunt și promisiunile candidatului POT. George Burcea promite „eliminarea taxei de salubritate prin utilizarea deșeurilor pentru producția de energie”. Ce nu spune Burcea este că serviciile de salubritate sunt gestionate de primăriile de sector. Prin urmare, ar trebui să își reorienteze candidatura pentru o astfel de instituție, dacă dorește eliminarea birurilor pentru gunoi.

Tot el promite și reducerea la jumătate a costurilor pentru apă caldă și energie termică. În prezent, prețul pentru termie este de aproximativ 350 lei/gigacalorie, iar pentru apa caldă de circa 30 lei/metru cub. Prețurile sunt printre cele mai mici din țară, cu toate că Bucureștiul este cel mai prosper oraș.

Mihai Lasca promite că interzice „orașul de 15 minute” și paradele LGBT

Mihai Lasca, fost deputat AUR, afirmă că, dacă va fi ales primar, va interzice „orașul de 15 minute”, un concept urban care urmărește reducerea deplasărilor lungi prin asigurarea accesului la toate facilitățile necesare la maximum 15 minute de mers pe jos sau cu bicicleta, descurajând astfel utilizarea excesivă a mașinii personale.

„Al doilea proiect este blocarea implementării conceptului orașului de 15 minute. Voi bloca orice tentativă de transformarea Bucureștiului și împărțirea lui în aceste țarcuri moderne. Există (n.red. – un proiect de lege) orașele de 15 minute, a fost o lege votată în 2023”, a susținut Lasca.

Tot el a promis că va interzice și paradele organizate de către minoritățile sexuale. Teoretic, primarul general poate interzice de jure desfășurarea unui eveniment, însă în realitate participanții pot ignora o asemenea dispoziție. 

