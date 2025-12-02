search
Marți, 2 Decembrie 2025
Video Programul secțiilor de vot din București la alegerile locale 2025. Până la ce oră se poate vota în Capitală

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

Votarea se desfășoară duminică, 7 decembrie 2025, între orele 7:00 – 21:00. Alegătorii din București sunt chemați din nou la urne pentru a alegerea primarului general. 

Alegerile parțiale sunt organizate în mai multe județe din țară FOTO Inquam / Octav Ganea / Arhivă
Alegerile parțiale sunt organizate în mai multe județe din țară FOTO Inquam / Octav Ganea / Arhivă

În Municipiul București, alegerile locale parțiale sunt organizate pe 7 decembrie. Votul se desfășoară în intervalul 7:00 – 21:00. 

La ora 21:00, președintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată şi dispune închiderea localului secţiei de vot.

Vezi „Unde votezi la alegerile pentru Primăria București. Cum găsești secția la care ești arondat”.

Vezi „Se poate vota din alt oraș la alegerile pentru Primăria Capitalei? Dar din diaspora? Acte necesare pentru a vota la locale”. 

Cum arată buletinul de vot 

Biroul Electoral Central a publicat cum va arăta buletinul de vot la alegerile locale parțiale din 7 decembrie din Capitală.

Buletinul de vot pentru alegerile din București by Web Adevarul

Ordinea candidaților:

1. Cătălin Drulă - Uniunea Salvaţi România (USR);

2. Daniel Băluță - Partidul Social Democrat (PSD);

3. George Burcea -  Partidul Oamenilor Tineri (POT)

4. Ciprian Ciucu - Partidul Naţional Liberal (PNL)

5. Ana-Maria Ciceală - Ciceală Ana-Maria - Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate -(SENS)

6. Liviu Gheorghe Florea - Partidul Naţional Tărănesc Maniu Mihalache- (PNȚMM)

7. Gheorghe Macovei -Partidul România Mare (PRM)

8. Oana Crețu - Partidul Social Democrat Unit (PSDU)

9. Mihai Lasca - Patrioții Poporului Român (PPR)

10. Rareș Lazăr - candidat independent

11. Anca Alexandrescu -Alianța electorală „Dreptate pentru Bucureşti” dintre Alianța pentru Unirea Românilor şi Partidul Naţional Tărănesc Creştin Democrat

12. Dan Trifu - candidat independent

13. Eugen Orlando Teodorovici - candidat independent

14. Gheorghe Nețoiu - candidat independent

15. Vlad Gheorghe - candidat independent

16. Angela Negrotă - candidat independent

17. Filip Titian - candidat independent

Unde sunt organizate alegeri parțiale 

În data de 7 decembrie 2025 vor avea loc alegerile locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al municipiului București și pentru primari în următoarele circumscripții electorale:

1. Comuna Remetea - Județul Bihor;

2. Comuna Mihai Eminescu - Județul Botoșani;

3. Comuna Marga - Județul Caraș-Severin;

4. Comuna Dobromir - Județul Constanța;

5. Comuna Lumina - Județul Constanța;

6. Orașul Găești - Județul Dâmbovița;

7. Comuna Sopot - Județul Dolj;

8. Comuna Valea Ciorii - Județul Ialomița;

9. Comuna Vânători - Județul Iași;

10. Comuna Poienile de sub Munte - Județul Maramureș;

11. Comuna Șieu - Județul Maramureș;

12. Comuna Cârța - Județul Sibiu.

