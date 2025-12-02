Video Programul secțiilor de vot din București la alegerile locale 2025. Până la ce oră se poate vota în Capitală

Votarea se desfășoară duminică, 7 decembrie 2025, între orele 7:00 – 21:00. Alegătorii din București sunt chemați din nou la urne pentru a alegerea primarului general.

În Municipiul București, alegerile locale parțiale sunt organizate pe 7 decembrie. Votul se desfășoară în intervalul 7:00 – 21:00.

La ora 21:00, președintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată şi dispune închiderea localului secţiei de vot.

Cum arată buletinul de vot

Biroul Electoral Central a publicat cum va arăta buletinul de vot la alegerile locale parțiale din 7 decembrie din Capitală.

Ordinea candidaților:

1. Cătălin Drulă - Uniunea Salvaţi România (USR);

2. Daniel Băluță - Partidul Social Democrat (PSD);

3. George Burcea - Partidul Oamenilor Tineri (POT)

4. Ciprian Ciucu - Partidul Naţional Liberal (PNL)

5. Ana-Maria Ciceală - Ciceală Ana-Maria - Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate -(SENS)

6. Liviu Gheorghe Florea - Partidul Naţional Tărănesc Maniu Mihalache- (PNȚMM)

7. Gheorghe Macovei -Partidul România Mare (PRM)

8. Oana Crețu - Partidul Social Democrat Unit (PSDU)

9. Mihai Lasca - Patrioții Poporului Român (PPR)

10. Rareș Lazăr - candidat independent

11. Anca Alexandrescu -Alianța electorală „Dreptate pentru Bucureşti” dintre Alianța pentru Unirea Românilor şi Partidul Naţional Tărănesc Creştin Democrat

12. Dan Trifu - candidat independent

13. Eugen Orlando Teodorovici - candidat independent

14. Gheorghe Nețoiu - candidat independent

15. Vlad Gheorghe - candidat independent

16. Angela Negrotă - candidat independent

17. Filip Titian - candidat independent

Unde sunt organizate alegeri parțiale

În data de 7 decembrie 2025 vor avea loc alegerile locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al municipiului București și pentru primari în următoarele circumscripții electorale:

1. Comuna Remetea - Județul Bihor;

2. Comuna Mihai Eminescu - Județul Botoșani;

3. Comuna Marga - Județul Caraș-Severin;

4. Comuna Dobromir - Județul Constanța;

5. Comuna Lumina - Județul Constanța;

6. Orașul Găești - Județul Dâmbovița;

7. Comuna Sopot - Județul Dolj;

8. Comuna Valea Ciorii - Județul Ialomița;

9. Comuna Vânători - Județul Iași;

10. Comuna Poienile de sub Munte - Județul Maramureș;

11. Comuna Șieu - Județul Maramureș;

12. Comuna Cârța - Județul Sibiu.