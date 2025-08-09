Cât valorează activele fondurilor de pensii private obligatorii. Guvernul Bolojan intenționa să limiteze accesul românilor la acești bani

Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 170,8 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2025, în creştere cu 19% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată din 2024.

Potrivit unei statistici publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), contribuţiile încasate în luna iunie 2025 au fost în valoare de 1,93 miliarde lei, în timp ce contribuţia medie a fost 431 lei.

„Investiţiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 93% în active româneşti, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor româneşti sunt reprezentate de titluri de stat sau acţiuni listate la BVB”, menţionează ASF.

La finalul lunii iunie, titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 113,34 miliarde de lei, respectiv 66,3%. Pe locul doi se aflau acţiunile, cu 40,44 miliarde de lei (23,7%), iar pe poziţia a treia obligaţiunile corporative, cu 6,83 miliarde de lei (4% din total active).

ASF precizează că fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.383.408 participanţi în iunie 2025.

În cadrul Pilonului II sunt active următoarele fonduri de pensii: Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN şi Vital.