search
Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

De ce a donat ministrul Energiei 20% din salariu: „Era ilogic ca eu să cer cuiva să facă ceva fără să fac eu primul”

0
0
Publicat:

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat motivul pentru care a decis să doneze 20% din salariu și a precizat ce s-a întâmplat cu banii colectați.

Bogdan Ivan a explicat de ce a donat 20% din salariu FOTO: Mediafax / Alexandru Dobre
Bogdan Ivan a explicat de ce a donat 20% din salariu FOTO: Mediafax / Alexandru Dobre

La Interviurile Digi24, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a vorbit despre decizia de a dona 20% din salariu și a oferit detalii despre modul în care a fost gestionată această sumă. Până în prezent, aproximativ 60.000 de lei au fost colectați.

Întrebat dacă a continuat să doneze 20% din salariu, Bogdan Ivan a declarat: „Și eu, și mai mulți colegi din companiile de Energie, au continuat, o parte dintre ei, nu am stat să fac recensământul. S-au strâns vreo 60.000 de lei”. Ministrul a precizat că banii sunt virați în contul de Trezorerie al Ministerului Energiei și, ulterior, ajung la bugetul statului.

Motivația gestului 

Bogdan Ivan a explicat și contextul deciziei: „Cred că poate fi considerată populistă. Foarte mulți oameni cu care m-am întâlnit atunci mi-au spus: TVA, tot pe noi, pe populație. CAS, CASS, tot pe noi. Voi ce faceți? Am fost pus în situația în care, având în coordonare companii ai căror manageri au salarii mai mari decât salariul președintelui și le-am cerut să își doneze o parte din venit, era ilogic ca eu să cer cuiva să facă ceva fără să fac eu primul”.

Decizia de a dona 20% din salariu a fost anunțată în luna iulie. Atunci, Bogdan Ivan a precizat că alături de el vor dona o parte din salariu și șefi din companii de stat precum Nuclearelectrica, Hidroelectrica, ELCEN, SAPE și Romgaz.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cunoscută cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket
digi24.ro
image
Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Lux, opulență și bătăi. Povestea lui MANU a lu’ LEVIER, ucigașul temutului Auraș de la Craiova
gandul.ro
image
Vama intră în era reformei. Cine sunt noii șefi numiți de Ilie Bolojan
mediafax.ro
image
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, apariție neașteptată la MasterChef. Ce a făcut Florin Dumitrescu când a văzut-o
fanatik.ro
image
Cum au reușit sute de români din Franţa să cumpere și să renoveze o biserică catolică în comuna lui Van Gogh
libertatea.ro
image
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie
digi24.ro
image
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
gsp.ro
image
Lui Radu Naum nu i-a venit să creadă ce aude: ”Nu sunteți în contact cu realitatea”. Iftime: ”Suntem în urmă cu 500 de ani”
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat o filmare intimă cu ei doi
antena3.ro
image
Gest rar la Kremlin: Un aliat al lui Putin, care a criticat războiul din Ucraina, a demisionat
observatornews.ro
image
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
cancan.ro
image
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
prosport.ro
image
Ce poţi face legal dacă vin mirosuri neplăcute din curtea vecinului? Cum rezolvi problema
playtech.ro
image
Ce riscă, de fapt, Toto Dumitrescu după accidentul în care a fost implicat. Comparația cu Mario Iorgulescu. De ce e mai gravă fuga de la locul accidentului decât omorul din culpă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a făcut anunțul: ”Hainele nu sunt incluse” FOTO
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
A murit actorul din „Anatomia lui Grey”! Brad Everett Young și-a pierdut viața în urma unui accident cumplit
kanald.ro
image
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Jador și-a botezat băiețelul! Cine au fost nașii! Manelistul și soția lui și-au dorit enorm ca ei să fie cei care le creștinează băiețelul! Avraam este ADORABIL! GALERIE FOTO!
romaniatv.net
image
Facturile la gaze în această iarnă. Ministrul Energiei anunță românii cât vor plăti
mediaflux.ro
image
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie
click.ro
image
Filmul surprinzător care a ajuns pe locul 1 în topul Netflix, în luna septembrie. A fost filmat în România și are actori celebri de la Hollywood
click.ro
image
Cu cât s-au scumpit vacanțele românilor de sărbători? Cât a ajuns să coste un Revelion pe Valea Prahovei? Andreea Sandu: „Turismul românesc, sub așteptări”
click.ro
Kate Middleton la dineul de stat, alături de Donald Trump foto Profimedia, GettyImages jpg
Donald Trump: „Ești atât de frumoasă!” Kate Middleton, copleșită de complimente în timp ce palatul publică imagini din culise
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie

OK! Magazine

image
Donald Trump: „Ești atât de frumoasă!” Kate Middleton, copleșită de complimente în timp ce palatul publică imagini din culise

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime