De ce a donat ministrul Energiei 20% din salariu: „Era ilogic ca eu să cer cuiva să facă ceva fără să fac eu primul”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat motivul pentru care a decis să doneze 20% din salariu și a precizat ce s-a întâmplat cu banii colectați.

La Interviurile Digi24, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a vorbit despre decizia de a dona 20% din salariu și a oferit detalii despre modul în care a fost gestionată această sumă. Până în prezent, aproximativ 60.000 de lei au fost colectați.

Întrebat dacă a continuat să doneze 20% din salariu, Bogdan Ivan a declarat: „Și eu, și mai mulți colegi din companiile de Energie, au continuat, o parte dintre ei, nu am stat să fac recensământul. S-au strâns vreo 60.000 de lei”. Ministrul a precizat că banii sunt virați în contul de Trezorerie al Ministerului Energiei și, ulterior, ajung la bugetul statului.

Motivația gestului

Bogdan Ivan a explicat și contextul deciziei: „Cred că poate fi considerată populistă. Foarte mulți oameni cu care m-am întâlnit atunci mi-au spus: TVA, tot pe noi, pe populație. CAS, CASS, tot pe noi. Voi ce faceți? Am fost pus în situația în care, având în coordonare companii ai căror manageri au salarii mai mari decât salariul președintelui și le-am cerut să își doneze o parte din venit, era ilogic ca eu să cer cuiva să facă ceva fără să fac eu primul”.

Decizia de a dona 20% din salariu a fost anunțată în luna iulie. Atunci, Bogdan Ivan a precizat că alături de el vor dona o parte din salariu și șefi din companii de stat precum Nuclearelectrica, Hidroelectrica, ELCEN, SAPE și Romgaz.