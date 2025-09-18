România, în pericol de blackout dacă închide centralele pe cărbune. Bogdan Ivan: „Negociez cu cei de la Comisia Europeană”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, avertizează că România s-ar putea confrunta cu un risc major de întreruperi de curent în cazul închiderii centralelor pe cărbune înainte de finalizarea noilor capacități pe gaz. Acesta a anunțat că poartă negocieri cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a amâna termenul-limită stabilit pentru sfârșitul acestui an.

Bogdan Ivan a explicat, la Interviurile Digi24, că România a solicitat oficial Bruxelles-ului prelungirea termenului de funcționare a centralelor pe cărbune. Răspunsul Comisiei Europene ar urma să vină până la sfârșitul acestei săptămâni.

„Eu am ajuns ca ministru al Energiei să găsesc o soluție prin care până la finalul anului să negociez cu cei de la Comisia Europeană pentru a prelungi capacitățile de producție a energiei bazate pe cărbune, până când vom construi noi facilități, bazate pe gaz, pentru a nu lăsa România fără energie electrică”, a declarat Bogdan Ivan.

Risc de blackout în sezonul rece

Ministrul a subliniat că a transmis Comisiei Europene un studiu „avizat științific”, care arată pericolele unei închideri bruște a centralelor.

„Am arătat foarte clar cum România poate să ajungă în pauperitate energetică sau chiar în blackout, în situația în care închide aceste centrale, mai ales în perioada de iarnă, când nu avem solar, nici eolian, iar acest lucru poate duce la o blocare a României. Acest studiu a stat la baza negocierii”, a explicat ministrul Energiei.

Plan de rezervă: cinci grupuri pe cărbune

Potrivit lui Bogdan Ivan, România dorește să mențină în funcțiune „trei grupuri mari” de producție pe cărbune și alte „două în revizie tehnică”, care să poată fi folosite în caz de avarii.

„Acest lucru, până când vom termina centralele de la Iernut și Mintia. Pe simulările noastre vorbim de minimum 2 ani de zile, să păstrăm aceste centrale. Ținta e să reducem în 2029. Răspunsul va fi până la finalul acestei săptămâni. Suntem presați de timp”, a precizat Ivan.