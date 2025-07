Șeful Nuclearelectrica, salariu de 38.000 de euro. Ministrul Bogdan Ivan: „Să fim corecți, nu vreau să îi demonizăm pe toți”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susține că nu trebuie „demonizați” toți directorii companiilor de stat din România doar pentru că unii și-au votat indemnizații „nesimțite”. „Vreau să fim corecți, nu vreau să demonizăm pe toți acești oameni”, a spus acesta.

Ministrul a vorbit despre situația directorului Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, care are venituri anuale de 2,2 milioane de lei, respectiv un salariu lunar de circa 38.000 de euro.

„M-am uitat la cifra de afaceri și la profituri - Nuclearelectrica are 4 miliarde cifra de afaceri, 1,7 miliarde profituri, dintre care 90% se duc la bugetul de stat. Că merită sau nu merită, trebuie să vedem dacă la o companie similară din piață listată la bursă, cum e și Nuclearelectrica, un director de companie care are aceeași cifră de afaceri, aceleași profituri și aceleași investiții, pentru că vorbim de o companie strategică pentru energia României, avem un venit similar. Am făcut o comparație, nu știu dacă e corectă sau nu, din domeniul privat, cu OMV Petrom, CEO-ul are venit de aproape 2 milioane de euro pe an, la o cifră de afaceri de 31 de miliarde, 7 miliarde profit. Avem Hidroelectrica, tot acolo, la 11 miliarde de lei cifră de afaceri, aproape 7 miliarde profit, venituri de 14 ori mai mici decât OMV. Am dat un exemplu”, a spus ministrul Bogdan Ivan, la Antena 3 CNN.

Bogdan Ivan a spus că pentru câțiva oameni care și-au dat „venituri nesimțite” nu trebuie „demonizați” toți cei care lucrează în conducerile companiilor de stat.

„Vreau să fim corecți, nu vreau să demonizăm pe toți acești oameni”, a spus ministrul.

Ministrul a anunțat că a trimis Corpul de Control la compania SAPE, unde toți membrii Consiliului de Administrație primesc „spor de femeie”, inclusiv bărbații. Singura condiție este să fie cel puțin o femeie în consiliu.

„Pentru faptul că era o doamnă în conducerea companiei, automat toată conducerea companiei merita să aibă atins acel indicator, care automat venea cu un surplus la remunerația lunară. Mi s-a părut aberant”, a spus ministrul.

Mai mult, directorul primește o indemnizație care ajunge până la 56.000 de lei pe lună, echivalentul a aproximativ 11.000 de euro.