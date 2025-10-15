Corlățean despre zvonurile plecării din PSD: „Cu sau fără carnet de partid, am fos în toți anii social-democrat și nu m-am schimbat”

Senatorul Titus Corlățean a declarat că cei care îl cunosc știu că acesta, cu sau fără carnet de partid, a fost, ideologic și ca sensibilitate socială, la bine şi mai ales la greu, în toți anii, social-democrat și nu s-a schimbat.

„Pentru că am văzut plutind o oarecare confuzie zilele astea, inclusiv în mass-media, fac o precizare. Cei care mă cunosc cu adevărat de ani de zile, aşa imperfect cum sunt, ştiu un lucru: cu sau fără carnet de partid – vă spun când decid –, am fost, ideologic şi ca sensibilitate socială, la bine şi mai ales la greu, în toţi anii, social-democrat. Şi nu m-am schimbat.

Aşa că toată imaginaţia asta bogată sau interpretările legate de ruperea PSD, crearea altui partid, plecarea la nu ştiu ce altă formaţiune sau la alţi foşti colegi etc... nu stau în picioare. Pur şi simplu nu mi-am pus problema în aceşti termeni niciodată”, a scris Corlăţean, miercuri, pe Facebook.

El a adăugat că un actual coleg de la PSD „cu funcţie” l-a întrebat dacă e adevărat ce citise într-un articol.

„I-am răspuns că dacă ar fi fost un pesedist adevărat, de ani de zile, care să mă cunoască şi să mă respecte, nu ar fi îndrăznit să mă întrebe asta. O simplă constatare: colegul cu funcţie a fost anterior pe la vreo alte 2-3 partide... În rest, nu mi-am schimbat opiniile şi evaluările şi ce voi decide cu viaţa mea pentru viitor sunt chestiuni care îmi aparţin în totalitate”, a menţionat acesta.

Corlăţean a avut, miercuri, o discuţie cu preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, dar a refuzat să spună dacă a părăsit partidul sau nu.

„Am avut o discuţie. Asta este o discuţie care rămâne între noi şi în care se spun lucruri pe nume”, a spus Corlăţean la Palatul Parlamentului.

Corlățean s-a retras din cursa pentru șefia PSD

Luni, 13 octombrie, senatorul a anunțat că se retrage din cursa pentru șefia PSD. Într-un clip postat pe Facebook, acesta declara că nu are sprijin.

„Proiectul nostru de înnoire profundă a PSD nu este din păcate fezabil. Am intrat în această competiție cu convingerea că putem schimba lucrurile, că putem construi o echipă serioasă, profesionistă, capabilă să redea speranța acestui partid. Dar realitatea e alta. PSD a devenit un spațiu dominat de tranzacții, frici și calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorință de reformă. Am întâlnit mulți colegi care mi-au dat dreptate, dar prea puțini au fost dispuși să se implice deschis. Mulțumesc în mod special, în acest context, mai ales colegilor mei Robert Cazanciuc și Constantin Toma, deși au mai fost și alții, pe care am evitat însă să îi expun, pentru a evita anumite repercusiuni. Am tras o concluzie dureroasă, dar necesară: în condițiile actuale, proiectul meu nu este posibil. Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid, cu fruntea sus. Nu regret nimic. România are nevoie de o altă direcție. Și merităm mai mult”, a scris pe Facebook Titus Corlățean.