Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
Jumătate din votanții POT și AUR cred că pe teritoriul României sunt locuri încărcate energetic care influențează starea de spirit a oamenilor SONDAJ

Publicat:

Un studiu recent al INSCOP arată că 51,4% dintre români sunt de părere că în România există locuri „încărcate energetic”. Numărul acestora este mai ridicat în mediul urban, decât în cel rural. De asemenea, și în cazul electoratului a două partide. 

Munții Bucegi, obiecul credinței unora dintre români FOTO România Sălbatică
Munții Bucegi, obiecul credinței unora dintre români FOTO România Sălbatică

Potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP ”România între magire și ezoterie”, 51,4% dintre români sunt de acord cu afirmația că în România există locuri „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor. 37,8% își exprimă dezacordul față de această idee, iar 10,9% declară că nu știu sau nu pot aprecia.

Datele fac parte dintr-un studiu care va fi lansat integral în cadrul unui eveniment organizat în parteneriat cu Muzeul Țăranului Român pe data de 20 octombrie 2025.

Cum se împart opiniile

Pe nivel de educație, persoanele cu studii primare înregistrează un nivel de acord de 49%, iar dezacord de 38%. Cei cu studii medii declară 53% acord și 37% dezacord. Respondenții cu studii superioare prezintă 51% acord și 40% dezacord.

După mediul de rezidență, în rândul locuitorilor din București, acordul este ridicat, întrunind 55%, iar dezacordul de 39%. În orașele mari cu peste 90.000 locuitori, acordul este de 55%, iar dezacordul de 36%. În orașele medii și mici de sub 90.000 locuitori, acordul este declarat de 58%, iar dezacordul de 34% dintre respondenți. În mediul rural, sunt de acord 45%, iar dezacordul este declarat de 40% dintre respondenți.

În rândul bărbaților, 52% sunt de acord că există locuri „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor, iar 39% sunt în dezacord. În rândul femeilor, 51% sunt de acord și 37% în dezacord.

La categoria de vârstă 18–29 de ani, 61% dintre respondenți sunt de acord și 35% în dezacord. Pentru grupa 30–44 de ani, acordul este de 49%, iar dezacordul de 39%. În rândul celor de 45–59 de ani, 53% sunt de acord, 39% în dezacord. În categoria 60 de ani și peste, acordul este de 47%, iar dezacordul 36%.

Peste 50% din votanții PSD și AUR sunt de părere că există locuri „încărcate energetic”

În rândul votanților PSD, 58% sunt de acord cu afirmația că în România există locuri „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor și 28% în dezacord; în rândul votanților PNL, 49% sunt de acord și 44% în dezacord; printre votanții AUR, 55% sunt de acord și 35% în dezacord; pentru votanții USR, acordul este de 40%, iar dezacordul de 48%.

Concluzii

«Primele concluzii ale studiului sunt total neașteptate. Credința în existența locurilor „încărcate energetic” traversează toate categoriile sociale, fără diferențe marcante între femei și bărbați. Această uniformitate sugerează că fenomenul are o rezonanță culturală generală, depășind barierele de gen. Cel mai suprinzător lucru, nici nivelul de educație nu produce polarizări clare în atitudini, persoanele cu studii superioare rezonând în mod similar cu restul populației cu studii medii sau primare. Acest aspect sugerează că ideea locurilor ”încărcate energetic” transcende granițele dintre gândirea rațională și cea subiectivă», explică directorul Inscop, Remus Ștefureac. 

Sociologul remarcă însă unele diferențe, atât între categoriile de vârstă, cât și între locuitorii din mediul rurual și cel urban: 

«Oarecum contraintuitiv, vârsta introduce o dinamică nebănuită, tinerii fiind mai receptivi la ideea existenței locurilor „încărcate energetic”, comparativ cu persoanele cu vârsta de peste 60 de ani. Datele sugerează o schimbare generațională de percepție, în care noile generații, expuse la un amestec de spiritualitate, cultură alternativă și influențe distorsionate din media și social-media, reinterpretează dimensiunea simbolică a realității în afara reperelor conscarate ale raționalității. În fine, și mediul de rezidență diferențiază percepțiile în sens contrar așteptărilor: locuitorii din orașe – inclusiv din București – sunt mai predispuși decât cei din mediul rural să creadă în existența locurilor „încărcate energetic”. Această tendință sugerează că astfel de credințe nu mai sunt alimentate predominant de tradiția rurală, ci de o formă de spiritualitate difuză, care coexistă cu modernitatea urbană», mai arată acesta. 

Societate

