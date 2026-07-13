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Daniel Zamfir îi răspunde lui Siegfried Mureșan după criticile la adresa PSD: „Ți-a fost bine în brațele PSD, când ai ajuns în Parlamentul European?”

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Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, l-a acuzat luni, 13 iulie, de ipocrizie pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, după criticile acestuia la adresa social-democraților, și i-a cerut fostului președinte Traian Băsescu să spună „adevărul” despre modul în care liberalul a ajuns pe listele PMP pentru Parlamentul European.

Daniel ZamfirFOTO: Captură video Facebook/PSD
Daniel ZamfirFOTO: Captură video Facebook/PSD

„Înțeleg de la Siegfried că e foarte hotărât «să nu se întoarcă în brațele PSD». Măi, Siegfried, ți-a fost bine în brațele PSD, când ai ajuns în Parlamentul European? Sigur da!

Și, pentru că ești ipocrit și vei ascunde adevărul, cred că președintele Băsescu are obligația morală să ne spună din brațele CUI ai ajuns în brațele domniei sale și parașutat apoi pe listele PMP!

Haideți, dle președinte! Puțintică onoare n-ar strica... sau vreți să rămână așa cum a spus răposatul consilier al dvs., Adrian Rădulescu?”, a afirmat senatorul pe Facebook.

Tot luni, Siegfried Mureșan a afirmat că „PSD a încălcat, în luna mai, noul angajament cu PNL, USR și UDMR, care prevedea că pesediștii vor prelua conducerea guvernării în 2027.”

„PSD și Sorin Grindeanu au demonstrat în precedenta situație că nu respectă astfel de angajamente politice, deși Partidul Național Liberal le-a respectat. PNL a cedat PSD guvernarea în 2023, așa cum prevedea angajamentul din 2021.

Pe de altă parte, PSD a încălcat, în luna mai, noul angajament cu PNL, USR și UDMR, care prevedea că pesediștii vor prelua conducerea guvernării în 2027. Cu un an mai înainte de termenul prevăzut, PSD a susținut și votat demiterea premierului PNL, cu voturile AUR”, a transmis europarlamentarul.

Acesta adaugă că social-democrații nu și-au luat niciun angajament că va continua măsurile de reformă pe care le-a început Guvernul Bolojan, măsuri despre care spune că „sunt absolut necesare atât pentru a atrage fondurile rămase din PNRR, cât și pentru a aduce România la o creștere economică sustenabilă.”

„Guvernul Bolojan, Partidul Naţional Liberal și partenerii noștri din USR și UDMR au demonstrat că au soluții la problemele actuale: au accelerat absorbția fondurilor europene, au redus deficitul și, problema cea mai urgentă, au deblocat PNRR.

Ca atare, un guvern PNL, USR și UDMR este singura garanție acum că ducem la bun sfârșit PNRR - care trebuie închis până la finalul verii - și că nu pierdem fondurile europene rămase”, mai afirmă acesta.

Liderii PSD, PNL, USR și UDMR, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, precum și liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian, au fost invitați luni de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni pentru consultări.

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