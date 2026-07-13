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Siegfried Mureșan, vehement împotriva unei rocade cu PSD la guvernare: „Au susținut și votat demiterea premierului PNL, cu voturile AUR”

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Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a declarat luni, 13 iulie, că PSD nu și-a luat niciun angajament că va continua măsurile de reformă pe care le-a început Guvernul Bolojan.

Siegfried Mureșan/FOTO: Facebppl
Siegfried Mureșan/FOTO: Facebppl

„PSD și Sorin Grindeanu au demonstrat în precedenta situație că nu respectă astfel de angajamente politice, deși Partidul Național Liberal le-a respectat. PNL a cedat PSD guvernarea în 2023, așa cum prevedea angajamentul din 2021.

Pe de altă parte, PSD a încălcat, în luna mai, noul angajament cu PNL, USR și UDMR, care prevedea că pesediștii vor prelua conducerea guvernării în 2027. Cu un an mai înainte de termenul prevăzut, PSD a susținut și votat demiterea premierului PNL, cu voturile AUR”, a transmis europarlamentarul.

Acesta adaugă că social-democrații nu și-au luat niciun angajament că va continua măsurile de reformă pe care le-a început Guvernul Bolojan, măsuri despre care spune că „sunt absolut necesare atât pentru a atrage fondurile rămase din PNRR, cât și pentru a aduce România la o creștere economică sustenabilă.”

„Guvernul Bolojan, Partidul Naţional Liberal și partenerii noștri din USR și UDMR au demonstrat că au soluții la problemele actuale: au accelerat absorbția fondurilor europene, au redus deficitul și, problema cea mai urgentă, au deblocat PNRR.

Ca atare, un guvern PNL, USR și UDMR este singura garanție acum că ducem la bun sfârșit PNRR - care trebuie închis până la finalul verii - și că nu pierdem fondurile europene rămase”, mai afirmă acesta.

Luni, 13 iulie, liderii PSD, PNL, USR și UDMR, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, precum și liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian, au fost invitați de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni pentru consultări.

Potrivit unor surse din PSD, negocierile politice au înregistrat un ușor progres față de săptămâna trecută, însă există în continuare blocaje și constrângeri importante.

Totodată, social-democrații ar respinge varianta desemnării lui Alexandru Nazare pentru funcția de premier, pe motivul că acesta ar fi „omul PNL și USR” și că nu reprezintă o soluție acceptabilă pentru partid.

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