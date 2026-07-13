Ce este „guvernul de armistițiu” propus de Kelemen Hunor și cum va funcționa: „Trebuie să punem conflictul în paranteză”

Un „guvern de armistițiu”, care să lase deoparte conflictele politice și să se concentreze pe prioritățile României, este soluția propusă de Kelemen Hunor pentru ieșirea din actualul impas parlamentar. Liderul UDMR spune că actuala majoritate nu poate asigura stabilitatea guvernării până în 2028.

Kelemen Hunor a prezentat această variantă în cadrul consultărilor convocate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, explicând că un executiv cu mandat limitat ar avea rolul de a adopta măsurile urgente privind Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), programul european SAFE și bugetul de stat.

„Am discutat în prima parte legile care ar trebui aprobate într-o sesiune extraordinară, cele legate de PNRR și SAFE, după care am discutat politic. (...) O majoritate confortabilă nu se poate găsi, fiindcă PNL și USR au câte o decizie că nu vor guverna împreună cu PSD”, a declarat Kelemen Hunor, într-un interviu la Digi 24.

Liderul UDMR susține că actualul blocaj politic poate fi depășit printr-un plan etapizat. Prima etapă ar presupune formarea unui „guvern de armistițiu”, în care partidele să pună în plan secund divergențele politice și să colaboreze pentru îndeplinirea obiectivelor urgente ale țării.

„Am propus să mergem etapizat și, în prima variantă, să încercăm un guvern de armistițiu (…) I-ar ajuta pe colegii din PNL și din USR să pună în paranteză deciziile luate în Congres și în forurile statutare vis-a-vis de PSD, fiindcă în orice armistițiu, părțile beligerante pun în paranteză conflictul și încearcă să găsească o soluție pe termen lung”, a afirmat Kelemen Hunor.

Potrivit lui Kelemen Hunor, o astfel de formulă ar oferi timp pentru refacerea unei coaliții și pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR, evitând întârzierile care ar putea afecta accesarea fondurilor europene.

Întrebat cum a fost primită propunerea sa de către liderii partidelor și de președintele Nicușor Dan, acesta a precizat că ideea nu a fost respinsă și rămâne o opțiune aflată pe masa negocierilor politice.