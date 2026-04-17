Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
Întâlnire discretă între George Simion și Călin Georgescu, înaintea votului PSD legat de susținerea acordată premierului Ilie Bolojan

Liderul AUR, George Simion, și Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, au avut vineri, 17 aprilie, o întâlnire discretă la Biblioteca Națională a României, cu doar câteva zile înainte de votul intern al PSD privind menținerea la guvernare.

Georgescu s-a întâlnit cu Simion vineri, 17 aprilie. FOTO: Gândul

Conform relatărilor și imaginilor surprinse de Gândul, întâlnirea dintre cei doi a durat aproximativ o oră. Simion a ajuns primul la întâlnire, iar Călin Georgescu a sosit câteva minute mai târziu, însoțit de șoferul său. 

Cei doi au purtat discuții într-o zonă retrasă a clădirii, ferită de priviri, iar la final au părăsit separat locația. În tot acest timp, șoferul lui Călin Georgescu a păzit holul.

Vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, a fost întrebat despre întâlnirea dintre Simion și Georgescu, însă nu a oferit niciun punct de vedere al partidului.

„Nu pot să comentez de ce s-au întâlnit 2 persoane (...) Nu știu ce au comentat”, a spus Peiu într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Scenarii politice pe masă

Întâlnirea vine într-un moment în care sunt vehiculate mai multe scenarii privind viitorul guvernării: intrarea PSD în opoziție, susținerea unui guvern minoritar sau chiar formarea unui guvern PSD–AUR.

Recent, Călin Georgescu a propus ideea unui „guvern de reconciliere națională”, care ar include PSD, AUR și PNL.

De asemenea, liderul AUR este creditat în unele sondaje cu șanse ridicate pentru funcția de premier, într-un eventual scenariu de schimbare a Executivului.

Cu cine votează românii. Cum arată harta AUR pe județe: unde domină partidul lui Simion

Cel mai recent Barometru Poll/Int, realizat de Agenția de Rating Politic (ARP) indică o schimbare în preferințele românilor. Partidele populiste controlează aproape jumătate din bazinul electoral, în timp ce formațiunile tradiționale pierd teren masiv.

La nivelul încrederii, nu există lideri politici cu popularitate largă, care să depăşească propriul bazin politic limitat. George Simion este liderul în care românii au cea mai mare încredere (31,3%), urmat la distanță de Nicușor Dan (24,2%) și Ilie Bolojan (21,8%).

În timp ce partidele politice din coaliție sunt în conflict permanent, primul partid clasat în intenția de vot este cel de opoziție, AUR (35,8%), la mai mult de dublul scorului următorului partid (PSD, 17,2%).

Fenomenul cel mai îngrijorător este ascensiunea „blocului populist”. Împreună, AUR, SOS România (6%) și POT (3,3%) însumează 45,1% din opțiunile de vot, un record istoric pentru acest segment politic în România.

Grindeanu exclude din nou o alianță cu AUR

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, 17 aprilie, că formațiunea pe care o conduce exclude categoric formarea unei majorități parlamentare alături de AUR și nu va vota un guvern minoritar. Liderul social-democrat a subliniat că PSD nu va susține partide anti-europene, reiterând poziția exprimată în repetate rânduri.

Totuși, Grindeanu a precizat că PSD este pregătit să preia guvernarea, inclusiv într-un scenariu în care ar conduce un guvern minoritar susținut în Parlament de alte formațiuni, dacă negocierile politice vor duce la o astfel de soluție.

Tot luni, aproximativ 5.000 de delegați, cei mai mulți dintre ei de la distanță, erau așteptați să se exprime la consultarea organizată de conducerea PSD pentru retragerea sprijinului politic acordat lui Ilie Bolojan.

