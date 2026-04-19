Duminică, 19 Aprilie 2026
Adevărul
Alegeri în Bulgaria. Tinerii așteaptă schimbarea, în al optulea scrutin din ultimii cinci ani. Și nu de la fostul președinte pro-rus Rumen Radev

Bulgaria organizează duminică, 19 aprilie, alegeri parlamentare anticipate – al optulea scrutin în cinci ani – pe fondul unei crize politice prelungite, în care coalițiile slabe au eșuat, iar încrederea în alegerile democratice s-a erodat.

Electoratul este împărțit, în linii mari, pe criterii generaționale, în timp ce un fost președinte cu poziții pro-ruse conduce în sondaje.

Bulgarii chemați din nou la vot/FOTO:X

Urnele se deschid la ora locală 07:00 (07:00 ora României) și se închid la ora locală 20:00 (20:00 ora României).

Potrivit unui sondaj realizat de firma de cercetare bulgară Alpha Research, peste 3,3 milioane de persoane sunt așteptate la urne – aproximativ 60% dintre alegătorii eligibili care locuiesc în țară. La ultimele alegeri parlamentare, din octombrie 2024, au votat 2,57 milioane de persoane.

Alpha Research mai arată că, după opt alegeri în cinci ani și coaliții nereușite, atitudinea predominantă în rândul cetățenilor bulgari (49%) este că un singur partid ar trebui să aibă majoritate și să își asume întreaga responsabilitate pentru guvernare. Dimpotrivă, doar 33% cred că orice guvern are nevoie de supraveghere și continuă să sprijine o formulă de coaliție.

Cine candidează?

Rumen Radev, fost pilot de vânătoare, cu orientări pro-ruse, fost președinte al Bulgariei din partea partidului Bulgaria Progresistă, candidează pentru funcția de prim-ministru. De asemenea, fostul premier Boiko Borisov, de la formațiunea conservatoare de centru-dreapta GERB-UDF, este și el în cursă.

Alte partide majore care participă sunt: Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democratică, Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți (MRF), Vazrajdane, BSP, Sianie, Velicie, MECI, Există un Asemenea Popor și ARF.

Potrivit Alpha Research, Bulgaria Progresistă a lui Radev este în prezent în frunte, cu cel mai mare sprijin electoral – 34,2%, urmată de GERB-UDF al lui Borisov, cu 19,5%.

Alte sondaje estimează că blocul pro-occidental Continuăm Schimbarea, care se așteaptă să ocupe locul trei cu 12-14% din voturi, ar putea fi un posibil partener de coaliție pentru Radev dacă acesta câștigă.

Radev a exclus o alianță cu GERB sau cu Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, al cărei lider, Delean Peevski, face obiectul sancțiunilor americane și britanice pentru corupție.

„Toate indiciile arată spre formarea unei coaliții”, a declarat Tihomir Bejlov, cercetător la Centrul pentru Studiul Democrației din Sofia. Cu toate acestea, a adăugat el, nu este clar cât timp poate supraviețui orice coaliție.

Ce vor tinerii?

Pentru Anna Bodakova, ultimele săptămâni au fost intense. Între întâlniri cu alegătorii pe stradă, dezbateri politice și filmări pentru rețelele sociale, tânăra de 23 de ani candidează pentru un loc în parlamentul Bulgariei.

Anul trecut, ea s-a numărat printre miile de tineri care au ieșit în stradă, în proteste ample față de politicile economice ale guvernului și a ceea ce au perceput drept eșecul autorităților de a combate corupția. Mișcările de protest au dus, în cele din urmă, la demisia premierului Rosen Jeliazkov și a cabinetului său, în decembrie.

Absolventă recentă de sociologie la Universitatea din Sofia, Bodakova candidează din partea coaliției pro-europene „Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democrată”.

„Protestul este doar jumătate din muncă”, spune ea. „Cred în republica parlamentară și în procesul democratic. Vreau să transform ceea ce s-a exprimat în stradă în legi și reguli.”

Alegeri parlamentare în Bulgaria. Cine conduce în sondaje înaintea scrutinului din 19 aprilie? Scepticismul rămâne ridicat

 Pentru mulți tineri născuți în jurul anului 2000, scrutinul este văzut ca o șansă de a transforma energia protestelor într-o schimbare politică reală, după ani de instabilitate, scrie The Guardian.

Așteptările acestei generații riscă însă să se ciocnească de ambițiile fostului președinte Rumen Radev, care conduce în sondaje și aspiră la funcția de prim-ministru. Cunoscut pentru retorica sa pro-rusă și opoziția față de adoptarea monedei euro și față de sprijinul militar pentru Ucraina, Radev beneficiază în special de susținerea alegătorilor mai în vârstă și din mediul rural.

Radev „face parte din același sistem politic”

Pentru Aleksandar Tanev, student la drept în vârstă de 22 de ani, Radev nu reprezintă o alternativă credibilă. „Face parte din același sistem politic”, spune el, argumentând că fostul președinte a avut ocazia să combată corupția, dar nu a făcut-o.

Analistul Dimitar Keranov, de la German Marshall Fund, observă o divizare clară între generații. „Pentru mulți tineri, Radev reprezintă status quo-ul pe care doresc să îl schimbe”, explică el. „Este perceput ca parte a aceleiași elite politice.”

O eventuală victorie a formațiunii conduse de Radev ar putea crea noi tensiuni la nivel european. Liderul a criticat recent introducerea monedei euro fără consultarea alegătorilor și a exprimat poziții sceptice față de sprijinul acordat Ucrainei.

În trecut, declarațiile sale au atras reacții inclusiv din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în timpul unei vizite la Sofia. Radev a sugerat, de asemenea, că Bulgaria ar putea juca un rol în relansarea relațiilor cu Rusia, invocând identitatea sa slavă și ortodoxă.

Cu o populație de aproximativ 6,5 milioane de locuitori, Bulgaria traversează de ani buni o criză politică prelungită. Guvernele de coaliție s-au succedat fără stabilitate, iar încrederea în instituții a scăzut.

Participarea la vot a reflectat această stare: la alegerile din 2024, doar 39% dintre alegători s-au prezentat la urne.

Creștere a dezinformării

Campania electorală din acest an a fost marcată de acuzații reciproce între partide privind posibile fraude, sute de arestări și anchete legate de cumpărarea voturilor. În același timp, organizații independente au semnalat o creștere a dezinformării, inclusiv a conținutului pro-rus.

Vânt de schimbare la Sofia. Mișcarea care amenință vechea clasă politică: „Programul este centrat pe lupta împotriva oligarhiei”

Unii analiști consideră că exemplul recent al alegerilor din Ungaria, unde participarea ridicată a tinerilor a contribuit la schimbarea puterii, ar putea mobiliza electoratul bulgar.

Asen Lazarov, cofondator al unei organizații civice care promovează implicarea politică, spune că o prezență mai mare la vot ar putea crește responsabilitatea clasei politice. „Cu cât votează mai mulți oameni, cu atât scade influența voturilor manipulate”, afirmă el.

Alții sunt mai rezervați. Sondajele indică faptul că formațiunea lui Radev ar putea obține aproximativ 30% din voturi, insuficient pentru o majoritate clară. Formarea unui nou guvern de coaliție ar putea fi, din nou, dificilă și de scurtă durată.

„Este puțin probabil ca aceste alegeri să aducă o schimbare reală”, spune Keranov.

Totuși, pentru alegători precum Tanev, procesul este, prin natura sa, de durată. „Nu este vorba de câteva proteste și un singur scrutin”, spune el. „Este o luptă pe termen lung. Aceste alegeri sunt o oportunitate, dar schimbarea cere timp.”

„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei
digi24.ro
image
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
stirileprotv.ro
image
Ai telefonie mobilă de la Digi RCS-RDS? Câți lei costă abonamentul nelimitat acum, în aprilie 2026
gandul.ro
image
Două țări UE îi interzic premierului slovac să zboare prin spațiul lor aerian către Moscova
mediafax.ro
image
Cine este tenismenul care l-a înnebunit pe Ion Țiriac. „Valorează cel puțin 100 de milioane de euro pe an”
fanatik.ro
image
Cadou obligatoriu pentru ÎPS Teodosie: 200 de lei de student, la festivitatea de absolvire. Organizator: „Cei care nu pot participa au obligația morală de a achita 550 de lei”
libertatea.ro
image
Revoluție în transporturi: orașul care primește 270 de milioane de euro, finanțare europeană, pentru primul tram-tren din țară
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
Maria Sharapova: ”Voi explica o realitate incontestabilă”. A fost ”cea mai frumoasă din lume”, dar acum e ”de nerecunoscut”
digisport.ro
image
”Black Friday” la Guvern și parcă revenim în haiducia anilor 90: Cum s-ar vinde resursele critice ale țării și cea mai importantă bancă la preț de chilipir
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
antena3.ro
image
Reacția unei turiste după ce a ajuns în satul răsturnat din Gorj, devenit viral: "Vii și pleci alt om"
observatornews.ro
image
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
cancan.ro
image
Ministrul muncii va fi schimbat Ce se întâmplă cu creșterea pensiilor cu 300 lei pe care a anunțat-o?
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Consumul s-a prăbușit. Românii reduc drastic cheltuielile. Educația ajunge la coada priorităților, cu...
playtech.ro
image
Petrolul Ploiești, pe cale de dispariție! La ce datorii a ajuns clubul
fanatik.ro
image
S-au publicat noile venituri de la Înalta Curte de Casație și Justiție: patru sporuri pentru magistrați – Ce salariu are Lia Savonea
ziare.com
image
Iranienii continuă: după executarea unui sportiv, au condamnat pentru prima dată la moarte o femeie! De ce e acuzată
digisport.ro
image
Când devii oficial bătrân? Studiu pe 14.000 de oameni
stiripesurse.ro
image
Operațiunea PSD contra lui Bolojan. Cine cade în picioare și cine ajunge în genunchi – ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Monica Bîrlădeanu le cere ajutorul disperat al fanilor. Actrița are mare nevoie de sprijinul lor: Avem nevoie de multe. Nici nu știu cu ce aș începe
romaniatv.net
image
Cine este și cum arată fosta soție a noului premier al Ungariei. Péter Magyar a fost căsătorit cu o femeie superbă!
mediaflux.ro
image
Adio telefoane la volan! Tehnologia revoluționară testată pe șoselele din Europa
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Kilograme în plus după Paște? Antrenoarea de fitness Roxana Vancea te învață cum să topești grăsimea într-un timp scurt
actualitate.net
image
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
click.ro
image
Cine era badanta moartă în Italia, după ce s-a aruncat de la etajul 3. „Chinuri, o viață grea”
click.ro
image
Investigație uriașă în SUA: 10 oameni de știință au murit subit, au fost uciși sau au dispărut în ultimii trei ani
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Kate Middleton și sora ei, Pippa Middleton foto Profimedia jpg
Kate Middleton, disperată din cauza surorii sale. Pippa a instaurat teroarea într-un sat din Anglia rurală
okmagazine.ro
Salata de oua Sursa foto shutterstock 2472436623 jpg
Ouă de Paști rămase după mesele pascale? Ce zici de o salată de ouă?
clickpentrufemei.ro
Osul sculptat în formă de penis, descoperit în depozitele Muzeului Valkhof (© Provincie Gelderland)
Un obiect neobișnuit, descoperit ascuns într-o cutie de depozitare uitată într-un muzeu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Casa lui Mircea Dinescu din Dolj, incendiată! Pe cine bănuiește scriitorul: „Întâi mi-au dat foc la vie”
image
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului

OK! Magazine

image
Prinții de Wales, 15 ani de mariaj rigid? Ce s-a întâmplat în cele câteva luni în care au fost despărțiți

Click! Pentru femei

image
Ai trecut prin traume? Terapia EMDR te poate ajuta mai mult decât crezi

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine? Iată ce arată despre tine!