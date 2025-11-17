17 candidați admiși pentru funcția de primar general al municipiului București. Unul încă așteaptă validarea Biroului Electoral

Biroul Electoral al Circumscripției Electorale 42 București a prezentat luni seara lista completă a candidaților care s-au înscris în cursa electorală pentru Primăria Municipiului București.

Nu mai puțin de 17 candidați care s-au înscris în cursa pentru fotoliul de primar general al Capitalei au fost declarați admiși de Biroul Electoral al Circumscripției Electorale 42 București. Alți doi pretendenți la funcția de primar au fost respinși iar un altul a fost amânat.

Lista poate fi consultată mai jos:

Potrivit calendarului stabilit de Guvern, în 17 noiembrie 2025 este încheierea perioadei de depunere a tuturor candidaturilor , care trebuie să rămână definitive până în 23 noiembrie.

Campania electorală va începe în 22 noiembrie, iar în 2 decembrie este programată tipărirea buletinelor de vor.

În 6 decembrie se încheie campania electorală, iar alegerile vor avea loc în 7 decembrie.

Conform datelor Autorității Electorale Permanente, în noiembrie 2024 erau înscriși 1.786.929 de alegători pe listele electorale permanente din Municipiul București.