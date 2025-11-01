Video Daniel Băluță își prezintă grupul de la Sectorul 4 într-un videoclip pe Facebook: „Sunt mai mult decât colegii mei, sunt prietenii mei”

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, va candida pentru Primăria București. Acesta a publicat pe Facebook un videoclip în care vorbește despre experiența sa administrativă și despre importanța muncii în echipă.

„Dacă ieri ați aflat despre mine că sunt medic stomatolog, astăzi este timpul să aflați despre mine că de trei mandate sunt primar ales al sectorului 4. Îmi face de fiecare dată foarte mare plăcere să vin la muncă pentru că, în primul rând, întâlnesc oameni pe care îi știu de foarte mult timp și pe care o să-i cunoașteți”, a spus Băluță în clipul video, trecând la prezentarea unei părți din echipa sa. „Dânsul se ocupă de străzi. Este cel care le repară și se asigură de fiecare dată că nu sunt gropi. Sunt mai mult decât colegii mei, sunt prietenii mei”, a completat edilul.

Edilul a subliniat că transformările din Sectorul 4 s-au datorat atât fondurilor europene, cât și colaborării cu echipa sa.

„Am luat alături oameni care se pricep foarte bine la ceea ce fac. A conduce este un sport de echipă. Comunitatea noastră s-a schimbat fundamental în ultimii ani și n-am fi avut nicio șansă fără bani europeni, dar n-am fi avut nicio șansă dacă n-am fi avut o echipă”, a declarat el.

Angajați ai Primăriei Sectorului 4 apar, de asemenea, în reel, lăudând implicarea primarului și rezultatele sale: „Nouă ne pasă, domnului primar îi pasă și din acest motiv avem rezultate care nu se regăsesc nicăieri, nu numai în București, ci în România.”

Băluță a mai adăugat că, în instituția pe care o conduce, libertatea de exprimare este respectată și nu contează opțiunea politică a angajaților.

„Oamenii împreună cu care lucrez beneficiază din partea mea de un respect atât de mare, încât niciodată nu mi-am pus problema cu cine votează, pe cine susțin. Consider că nu este problema mea. Libertatea de exărimare a fost, este și va fi întotdeauna prezentă în această instituție. Aici nu există membrii ai partidelor politice, există oameni care reprezintă interesele altor oameni. Asta-i interesează să facem și în București, așa cum este astăzi în sectorul 4. Și mai mult decât adevărat.”

Zilele trecute, șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat următorii pași pentru oficializarea candidaturii lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei. Data alegerilor va fi 7 decembrie.