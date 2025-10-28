Interviu Firea recunoaște: „Un candidat unic pentru alegerile locale ar fi fost o variantă mai sigură”. Cum explică pasul în spate

Gabriela Firea a explicat pentru „Adevarul” decizia de a ceda conducerea PSD București și a spus că ar fi preferat un candidat unic pentru alegerile locale, considerând această variantă mai sigură.

Gabriela Firea a explicat că gestul său de a-i ceda locul lui Băluță este unul de normalitate și sprijin politic, menit să întărească echipa în campania pentru Primăria Capitalei.

„A fost doar un gest de normalitate și sprijin pentru a maximiza șansele sale în competiția electorală dură care urmează. Și eu am primit conducerea organizației când am candidat pentru această funcție, tot pe aceste considerente”, a declarat Firea.

„Nu am fost ajutată așa cum ar fi trebuit”

Fostul lider al PSD București a vorbit și despre dificultățile din campania trecută. Ea a spus că partidul a pierdut teren în Capitală din cauza „negocierilor subterane” și a lipsei de coordonare între lideri.

„Expresii precum «candidatul deocamdată», schimbarea candidaților în ultima clipă și negocierile subterane cu alți candidați au dus la eșecul partidului în București. Nu am fost ajutată așa cum ar fi trebuit, dar nu vreau să mă victimizez”, a spus Firea.

„Vom fi implicați în campania din București”

În prezent, Gabriela Firea susține că întreaga conducere a partidului este mobilizată în jurul lui Daniel Băluță. „Nu sunt doar vorbe spuse frumos la televizor, ci vom fi cât de poate de implicați în campania din București, pentru continuarea proiectelor și programelor blocate după 2020.”

Ea a reiterat că ar fi preferat o candidatură comună PSD–PNL pentru Primăria Capitalei, considerând că aceasta ar fi oferit un semnal de stabilitate. „Soluția candidatului unic ar fi fost o variantă mai sigură și un semn de stabilitate totală a coaliției. Am militat pentru asta, dar unul dintre partide a preferat să facă presiuni zilnice, mă refer la USR.”

Planuri pentru Bruxelles și rol local în echipa Grindeanu

Gabriela Firea afirmă că își va continua mandatul de europarlamentar, dar va rămâne implicată și în politica locală, în special în regiunea București–Ilfov. „Prin votul și încrederea românilor am obținut un mandat important ca membru al Parlamentului European și doresc să-mi duc acest mandat la bun sfârșit. În plan politic, Sorin Grindeanu mi-a propus să ocup funcția de vicepreședinte regional București–Ilfov în echipa sa, după congresul din 7 noiembrie.”

„Nu am abandonat pe nimeni”

Fosta primăriță spune că nu a renunțat la echipă și respinge zvonurile privind o retragere. „Colegii mei din București, votanții și simpatizanții noștri nu trebuie să creadă vreo secundă că am abandonat pe cineva. Sunt un om de echipă și rămân dedicată echipei social-democrate.”

În plan european, Firea spune că își va concentra activitatea pe teme sociale. „Mă preocupă proiectele care vizează o viață mai bună pentru copii, familii, femei, tineri și seniori. Vreau să-mi aduc contribuția în comisiile FEMM și CULT pentru a aduce beneficii concrete României.”