Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
Daniel Băluță își asumă o campanie fără sigla PSD: „99% este despre om și 1% este politică”

Alegeri Primăria București 2025
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Capitalei, și-a explicat joi seară decizia de a intra în cursa pentru București, vorbind despre stilul de campanie electorală pe care şi-l doreşte, despre relația cu președintele Nicușor Dan, dar și despre motivul pentru care sigla partidului este aproape invizibilă pe afișele sale.

Daniel Băluță a vorbit despre candidatura sa la Primăria Capitalei. FOTO: Mediafax
Invitat joi seară, 6 noiembrie, în platoul Antena 3, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a discutat pe larg despre candidatura sa la Primăria Generală a Capitalei, despre modul în care a luat această decizie, dar și despre contextul politic în care își desfășoară campania.

De profesie medic, Daniel Băluță privește Bucureștiul ca pe un organism care trebuie tratat în ansamblu: „Nu are cum să funcționeze bine doar mâna, dacă întregul corp are o problemă”.

Edilul a explicat că intră în competiția pentru Primăria Capitalei cu intenția de a duce la nivelul întregului oraș modelul de dezvoltare aplicat deja în Sectorul 4.

„Nu vreau altceva decât filosofia pe care am aplicat-o la Sectorul 4 să o extind la nivelul Bucureștiului”, a spus Daniel Băluță, care îşi fundamentează campania electorală pe un portofoliu de proiecte derulate în Sectorul 4, unele dintre ele cu impact asupra tuturor bucureştenilor, printre care a amintit lucrările de la Planșeul Unirii, extinderea magistralei de metrou M2 și dezvoltarea magistralei M4 (Gara de Nord - Gara Progresul), considerată cea mai mare investiție în infrastructura subterană a Capitalei.

Relația cu preşedinte Nicușor Dan

Unul dintre subiectele sensibile abordate a fost relația sa cu Nicușor Dan, fost primar general al Capitalei, context în care Daniel Băluță a recunoscut că în trecut a existat o colaborare tensionată, marcată de dispute administrative privind investițiile din Sectorul 4, în special în zona centrală a orașului.

„Au fost perioade în care, din păcate, lucrările vitale pentru siguranța Capitalei au fost întârziate sau blocate din motive care nu țineau de legalitate, ci de lipsa de colaborare între instituții”, a explicat edilul, referindu-se la proiectul de consolidare a Planșeului Unirii.

Cu toate acestea, candidatul PSD afirmă că, în ciuda acestor dificultăți, a reușit să mențină o relație corectă cu toate instituțiile statului, subliniind că acum există o coordonare mai bună între administrația locală și cea centrală.

„Ultimul gest pe care actualul președinte al României l-a făcut pentru Sectorul 4, pentru București, a fost semnarea autorizației de construire pentru Planșeul Unirii”, a reamintit el, apreciind că aceasta a fost o decizie responsabilă, care arată o preocupare reală a preşedintelui Nicuşor Dan în ceea ce priveşte soarta bucureştenilor.

„Mă simt la fel de susținut ca și contracandidatul meu de președintele României”, a mai pus Daniel Băluță, atunci când s-a adus în discuţie prezenţa preşedintelui României la lansarea candidaturii unuia dintre contracandidaţii săi, Cătălin Drulă, de la USR.

El a ținut să precizeze că își dorește o relație de parteneriat instituțional, nu una conflictuală, indiferent de apartenența politică a altor lideri: „Capitala are nevoie de colaborare, nu de rivalități între instituții. Oamenii nu vor scandal, vor rezultate”.

De ce sigla PSD este aproape invizibilă pe afişele sale de campanie

Întrebat despre motivul pentru care sigla PSD este aproape invizibilă pe afişele sale de campanie electorală, Daniel Băluţă a explicat faptul că mesajul campaniei sale se concentrează pe individ, nu pe partid.

 „Nu sunt alegeri parlamentare. Nu sunt alegeri prezidențiale. Sunt alegeri locale și este vorba despre un om. 99% este vorba despre omul care a făcut... și 1% este politică”, a declarat el, subliniind că își dorește să ofere „ponderea politicului corespunzătoare în aceste alegeri”, iar materialele sale electorale reflectă această strategie.

Afiș electoral Daniel Băluță FOTO Facebook

Ce spune despre referendum

În privința referendumului, Daniel Băluță declară că îl consideră o expresie democratică, nu un subiect de controversă.

„Referendumul nu este o supărare, este o realitate”, a spus el, continuând: „Suntem 100% de acord că lucrurile pe care oamenii le-au decis trebuie aplicate și trebuie să se regăsească în legea bugetului din 2026”.

Întrebat despre atacurile venite din partea adversarilor, Daniel Băluță a subliniat că refuză să intre într-un conflict politic.

„Nu mă consider atacat absolut deloc”, a declarat acesta. „Vreau să fiu un model pentru copilul meu și pentru alți copii și să nu intru într-o zonă care nu mă caracterizează”, a încheiat el subiectul.

Campania pentru Primăria Capitalei a început deja informal, iar panourile publicitare și bannerele acoperă deja orașul, însă, potrivit sondajelor, bucureștenii nu mai par impresionați de aceste metode de promovare.

Vă reamintim că, oficial, campania se va desfășura între 22 noiembrie și 6 decembrie, perioadă care se anunță una intensă, pe fondul unei competiții strânse și a unei presiuni electorale ridicate.

