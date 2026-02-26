search
Dan Motreanu somează PSD să decidă, o dată pentru totdeauna, dacă iese sau nu de la guvernare. „Să spună acest lucru deschis”

0
0
Publicat:

Europarlamentarul liberal Dan Motreanu cere PSD să-și exprime fără echivoc poziția în coaliție, criticând discrepanțele dintre declarațiile publice ale liderilor social-democrați și mesajele transmise în cadrul negocierilor interne.

Dan Motreanu cere PSD să-şi clarifice poziţia în coaliţie. FOTO: Facebook/Dan Motreanu
Tensiunile din coaliţie şi atacurile reciproce între PSD, PNL şi USR par să nu mai aibă niciun sfârşit. În timp ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, continuă să ameninţe cu ruperea coaliţiei şi ieşirea de la guvernare, liberalii îi acuză pe social-democraţi că una votează în guvern şi altul este mesajul pentru electorat, ceea ce afectează grav încrederea între partenerii de guvernare.

În acest context, europarlamentarul liberal Dan Motreanu cere PSD să-şi clarifice, o dată pentru totdeauna, poziţia, fără ambiguităţi şi mesaje inconsecvente.

„Am participat la numeroase ședințe ale coaliției și am constatat, în repetate rânduri, că există o diferență vizibilă între pozițiile exprimate de liderii PSD în cadrul discuțiilor interne și declarațiile făcute ulterior în spațiul public, mai ales la televiziuni. Această discrepanță alimentează confuzia și subminează încrederea între partenerii de guvernare”, a scris el joi, 26 februarie, pe Facebook.

„Asumarea responsabilității pentru modernizarea României rămâne, în general, una dintre marile probleme ale clasei politice românești și, în particular, ale PSD. Reformele reale presupun decizii dificile, costuri politice, dar și coerență în mesajul public. Nu poți susține un lucru la masa negocierilor și altul în fața electoratului, doar pentru a evita erodarea imaginii de partid.

Toate pachetele de măsuri și toate deciziile importante au fost adoptate cu acordul coaliției, în concordanță cu Programul de Guvernare asumat oficial de partidele care o compun. Fără susținerea PSD nu ar fi existat majoritate parlamentară pentru adoptarea acestor măsuri. A susține acum contrariul reprezintă un exercițiu de ipocrizie și o nouă dovadă de neasumare politică.

Lipsa de asumare s-a manifestat și în momentul desemnării prim-ministrului, când PSD a evitat să își asume această responsabilitate, deși avea posibilitatea politică de a o face. Nu poți refuza conducerea guvernului într-un moment dificil, iar ulterior să critici constant deciziile celui care și-a asumat această misiune.

Premierul Ilie Bolojan are susținerea Partidului Național Liberal și mandatul de a conduce Guvernul, în urma votului Parlamentului.  Măsurile luate de Guvern sunt necesare pentru reducerea deficitului bugetar și respectă deciziile coaliției.

PSD trebuie să vorbească în nume propriu și pentru propriul electorat, nu în numele PNL și nu în locul altor partide din coaliție. Fiecare formațiune politică are dreptul și obligația de a-și desemna reprezentanții in Guvern și de a-și reprezenta propriul electorat.

În acest context, PSD trebuie să clarifice fără echivoc dacă își asumă responsabilitatea guvernării sau nu. Participarea la guvernare presupune solidaritate, coerență și asumarea deciziilor comune. Dacă PSD consideră că nu mai poate susține direcția actuală, atunci trebuie să spună acest lucru deschis și să își asume consecințele politice ale unei eventuale treceri în opoziție. România are nevoie de stabilitate, predictibilitate și responsabilitate, nu de ambiguități și jocuri tactice”, a transmis Dan Motreanu.

