Andreea Bănică, revoltată după ce fiul ei a fost victima bullyingului: „Faptul că un copil are și altul nu îi face să fie răi”

Fiul cântăreței Andreea Bănică a trecut recent printr-o experiență neplăcută, după ce alți copii i-au luat casca de pe ATV și au aruncat-o într-o râpă. Artista a vorbit deschis despre incident și despre îngrijorările ei legate de comportamentul celor mici.

Andreea Bănică a povestit pe rețelele de socializare că fiul ei, Noah, a fost victima bullyingului, după ce mai mulți copii de vârsta lui au avut un comportament agresiv.

Potrivit artistei, aceștia i-ar fi luat băiatului casca de pe ATV și au aruncat-o într-o râpă, un gest care a afectat-o profund. „Sunt așa întoarsă… cineva i-a găsit casca lui Noah aruncată în râpa de la lac! Copiii i-au luat-o de pe ATV și i-au aruncat-o în lac. Vă dați seama care sunt motivele… faptul că un copil are și altul nu îi face să fie răi, să facă rău. De aici pornesc toate acele lucruri rele care se întâmplă în viață, bullying, bătaie și altele”, a transmis artista.

Aceasta a subliniat că astfel de comportamente pot avea consecințe serioase și pornesc adesea din invidie sau lipsuri. „Când eram mică nu aveam nici eu mai nimic, însă asta nu m-a făcut un om mai rău, m-a ambiționat să ajung să am și eu ce îmi doresc, să nu râvnesc la bunul altuia! Pentru mine ca părinte, dacă copilul meu ar face așa ceva, ar fi un semn de întrebare!”, a mai scris ea.

Mesaj emoționant pentru Noah

În urmă cu ceva timp, artista i-a dedicat fiului ei un mesaj emoționant, cu ocazia împlinirii a 9 ani, în care a vorbit despre legătura profundă dintre ei și despre lecțiile pe care le-a învățat ca mamă.

„M-a învățat răbdarea, m-a învățat liniștea, m-a învățat să respir altfel. M-a învățat că mă pot reinventa ca mamă, că pot fi mai bună, mai prezentă, mai puternică. La 9 ani, copilul meu este un univers în creștere. Și eu sunt aici, în fiecare pas, în fiecare vis, în fiecare provocare, în fiecare zâmbet. La mulți ani, Noah! Să fii sănătos, iubit și fericit! Să-ți păstrezi lumina, sensibilitatea și sufletul tău atât de frumos. Mami și tati te iubesc infinit”, a scris Andreea Bănică pe Instagram.