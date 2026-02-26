Băsescu, despre rolul lui Nicușor Dan în disputele din coaliție: „Singurul lucru pe care îl poate face este ceea ce face”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat joi, 26 februarie, că Nicușor Dan „încearcă să mențină coaliția în condiții de lucru” și a precizat că el nu crede într-o rupere a coaliției.

Întrebat la Digi24 ce poate face Nicușor Dan cu privire la actuala criză din coaliție, Traian Băsescu a spus că „singurul lucru pe care îl poate face Nicușor este ceea ce face”.

„Cred că Nicușor este situația în care din când în când discută când cu Grindeanu, când cu Bolojan, când cu Fritz, și încearcă să mențină coaliția în condiții de lucru, pentru că eu nu cred în ruperea coaliției.

Ceea ce se vede sunt blocajele pe care le creează în general PSD-ul. În introducerea diverselor măsuri pe care le preconizează Guvernul. Deci, singurul lucru pe care îl poate face Nicușor este ceea ce face”, a subliniat fostul președinte.

Întrebat ce ar face dar ar fi președinte acum, fostul șef al statului a spus că se rezumă doar la a face o analiză, „un comentariu la ceea ce se întâmplă”.

„Nu vreau să creez impresia că mă simt încă președinte. Sunt pensionar”, a adăugat Băsescu.

Joi, PSD a transmis că „nu a cerut celor din PNL să vină cu o altă propunere în locul premierului Bolojan și nici nu a solicitat conducerii USR să își retragă miniștrii din guvern”.

Potrivit unui comunicat publicat de social-democrați pe rețelele de socializare, „cele două partide trebuie să își amintească faptul că actualul guvern a fost învestit cu votul parlamentarilor PSD.”

„Deci este dreptul suveran și democratic al conducerii PSD de a analiza în forurile interne ale partidului dacă și în ce condiții va continua să susțină actuala Coaliție de guvernare”, adaugă PSD.

PSD spune că a început de câteva luni un proces de consultare internă, iar decizia finală va depinde și de propunerea de buget pentru 2026.