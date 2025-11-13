Umbra războiului. Europa se pregătește pentru o confruntare directă cu Rusia. Zelenski avertizează că Moscova ar putea fi gata de atac până în 2029–2030

Europa intră într-o nouă fază de tensiune, în timp ce Moscova susține că statele occidentale se pregătesc pentru un război de proporții. Declarațiile vin pe fondul avertismentelor președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a afirmat că Rusia ar putea fi gata să lanseze o ofensivă la scară continentală până în 2029–2030.

„Trebuie să exercităm o presiune constantă asupra Rusiei. Analizând capacitatea industriei sale militare, vedem că își extinde producția și că nu are intenția să oprească războiul”, a spus Zelenski, într-o postare publicată joi dimineață pe platforma X. Liderul ucrainean a cerut din nou Uniunii Europene și partenerilor occidentali să taie sursele de finanțare ale Moscovei — în special veniturile din exporturile de energie — și să impună sancțiuni suplimentare asupra complexului militar-industrial rus.

Comentariile sale au fost urmate de o nouă reacție din partea Kremlinului. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, a acuzat Occidentul că promovează o „agendă militaristă” și că blochează orice tentativă de dialog privind pacea în Ucraina. „Situația este blocată, nu din vina noastră. Ucraina este încurajată de europeni să creadă că poate câștiga războiul prin mijloace militare”, a declarat Peskov, citat de agențiile ruse.

Războiul din umbră

Oficialul rus a acuzat totodată NATO că desfășoară o campanie „ostilă” de testare a apărării Rusiei, menționând incidente precum întreruperi de cabluri submarine, incursiuni de drone și exerciții aeriene în proximitatea frontierelor. În paralel, aliații europeni își consolidează infrastructura defensivă și cresc bugetele pentru apărare — unele state atingând deja pragul de 5% din PIB.

Potrivit „Foii de parcurs pentru pregătirea apărării 2030” a Comisiei Europene, Uniunea trebuie să dezvolte o capacitate militară coerentă și interoperabilă, capabilă să descurajeze o agresiune rusă în următorii cinci ani.

Între timp, discuțiile diplomatice menite să ducă la o încetare a ostilităților au stagnat. Negocierile anticipate dintre Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, care ar fi trebuit să aibă loc luna trecută, au fost anulate fără explicații publice.

Ucraina lovește infrastructura petrolieră rusă

Pe teren, Ucraina continuă contraatacurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei. În ultimele zile, forțele ucrainene au lovit portul Tuapse, un nod strategic pentru exporturile petroliere de la Marea Neagră, folosind rachete de producție proprie, de tip Flamingo. Cu o rază de acțiune de peste 3.000 de kilometri și o încărcătură de o tonă, aceste rachete pot atinge ținte adânc în interiorul Federației Ruse.

Atacurile repetate asupra rafinăriilor și terminalelor petroliere rusești au redus semnificativ veniturile Moscovei din exporturi, generând penurii de carburant pe piața internă și creșteri accentuate ale prețurilor.

Pokrovsk, noul test al rezistenței ucrainene

Pe frontul terestru, forțele ucrainene se confruntă cu pierderi grele la Pokrovsk, oraș considerat „poarta de intrare în Donețk”. După mai multe zile de lupte, Kievul a confirmat retragerea trupelor sale din mare parte a localității. Dacă va fi pierdut, Pokrovsk ar reprezenta cea mai importantă înfrângere ucraineană de la căderea Bahmutului, în mai 2023.

Potrivit surselor occidentale, Rusia a pierdut doar în ultimele săptămâni peste 25.000 de soldați în zona Pokrovsk, semn al intensității luptelor și al strategiei de uzură pe care Moscova o menține pe întreg frontul.

Tensiuni și haos la Moscova

Pe fundalul acestor evoluții, scena politică rusă pare tot mai instabilă. Presa independentă de la Moscova a relatat despre tensiuni la vârful regimului, după ce ministrul de externe Serghei Lavrov ar fi fost temporar exclus din ședințele strategice ale Kremlinului. La scurt timp după revenirea sa, Lavrov a lansat un atac verbal la adresa Marii Britanii, ironizând capacitățile militare ale Londrei și forța sa nucleară „slăbită”.

În timp ce frontul ucrainean se află într-un moment critic, mesajele venite de la Kiev și Moscova conturează o perspectivă sumbră: războiul nu doar că nu se apropie de final, ci pare să se extindă în logica unui conflict de lungă durată, cu implicații directe asupra securității întregului continent european.