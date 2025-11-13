search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Umbra războiului. Europa se pregătește pentru o confruntare directă cu Rusia. Zelenski avertizează că Moscova ar putea fi gata de atac până în 2029–2030

0
0
Publicat:

Europa intră într-o nouă fază de tensiune, în timp ce Moscova susține că statele occidentale se pregătesc pentru un război de proporții. Declarațiile vin pe fondul avertismentelor președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a afirmat că Rusia ar putea fi gata să lanseze o ofensivă la scară continentală până în 2029–2030.

Președintele ucrianean Volodimir Zelenski/FOTO:AFP
Președintele ucrianean Volodimir Zelenski/FOTO:AFP

„Trebuie să exercităm o presiune constantă asupra Rusiei. Analizând capacitatea industriei sale militare, vedem că își extinde producția și că nu are intenția să oprească războiul”, a spus Zelenski, într-o postare publicată joi dimineață pe platforma X. Liderul ucrainean a cerut din nou Uniunii Europene și partenerilor occidentali să taie sursele de finanțare ale Moscovei — în special veniturile din exporturile de energie — și să impună sancțiuni suplimentare asupra complexului militar-industrial rus.

Comentariile sale au fost urmate de o nouă reacție din partea Kremlinului. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, a acuzat Occidentul că promovează o „agendă militaristă” și că blochează orice tentativă de dialog privind pacea în Ucraina. „Situația este blocată, nu din vina noastră. Ucraina este încurajată de europeni să creadă că poate câștiga războiul prin mijloace militare”, a declarat Peskov, citat de agențiile ruse.

Războiul din umbră

Oficialul rus a acuzat totodată NATO că desfășoară o campanie „ostilă” de testare a apărării Rusiei, menționând incidente precum întreruperi de cabluri submarine, incursiuni de drone și exerciții aeriene în proximitatea frontierelor. În paralel, aliații europeni își consolidează infrastructura defensivă și cresc bugetele pentru apărare — unele state atingând deja pragul de 5% din PIB.

Potrivit „Foii de parcurs pentru pregătirea apărării 2030” a Comisiei Europene, Uniunea trebuie să dezvolte o capacitate militară coerentă și interoperabilă, capabilă să descurajeze o agresiune rusă în următorii cinci ani.

Între timp, discuțiile diplomatice menite să ducă la o încetare a ostilităților au stagnat. Negocierile anticipate dintre Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, care ar fi trebuit să aibă loc luna trecută, au fost anulate fără explicații publice.

Ucraina lovește infrastructura petrolieră rusă

Pe teren, Ucraina continuă contraatacurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei. În ultimele zile, forțele ucrainene au lovit portul Tuapse, un nod strategic pentru exporturile petroliere de la Marea Neagră, folosind rachete de producție proprie, de tip Flamingo. Cu o rază de acțiune de peste 3.000 de kilometri și o încărcătură de o tonă, aceste rachete pot atinge ținte adânc în interiorul Federației Ruse.

Atacurile repetate asupra rafinăriilor și terminalelor petroliere rusești au redus semnificativ veniturile Moscovei din exporturi, generând penurii de carburant pe piața internă și creșteri accentuate ale prețurilor.

Pokrovsk, noul test al rezistenței ucrainene

Pe frontul terestru, forțele ucrainene se confruntă cu pierderi grele la Pokrovsk, oraș considerat „poarta de intrare în Donețk”. După mai multe zile de lupte, Kievul a confirmat retragerea trupelor sale din mare parte a localității. Dacă va fi pierdut, Pokrovsk ar reprezenta cea mai importantă înfrângere ucraineană de la căderea Bahmutului, în mai 2023.

Potrivit surselor occidentale, Rusia a pierdut doar în ultimele săptămâni peste 25.000 de soldați în zona Pokrovsk, semn al intensității luptelor și al strategiei de uzură pe care Moscova o menține pe întreg frontul.

Tensiuni și haos la Moscova

Pe fundalul acestor evoluții, scena politică rusă pare tot mai instabilă. Presa independentă de la Moscova a relatat despre tensiuni la vârful regimului, după ce ministrul de externe Serghei Lavrov ar fi fost temporar exclus din ședințele strategice ale Kremlinului. La scurt timp după revenirea sa, Lavrov a lansat un atac verbal la adresa Marii Britanii, ironizând capacitățile militare ale Londrei și forța sa nucleară „slăbită”.

În timp ce frontul ucrainean se află într-un moment critic, mesajele venite de la Kiev și Moscova conturează o perspectivă sumbră: războiul nu doar că nu se apropie de final, ci pare să se extindă în logica unui conflict de lungă durată, cu implicații directe asupra securității întregului continent european.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi și îngropați în deşertul din Dubai
digi24.ro
image
Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: „Nu ne plac”
stirileprotv.ro
image
Care 35.000€?! Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru că au câștigat Asia Express 2025, de fapt
gandul.ro
image
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
mediafax.ro
image
Jayson Papeau a analizat șansele Rapidului la titlul de campioană. Cine i se pare cel mai important jucător: „El e creierul”
fanatik.ro
image
Noi acuzații la adresa dr. Cristian Andrei: alte șapte femei povestesc abuzuri în timpul ședințelor de terapie, în cazuri întinse pe 20 de ani
libertatea.ro
image
Culisele negocierilor de la Cotroceni privind pensiile speciale. De ce s-a ajuns la blocaj și ce au propus magistrații
digi24.ro
image
Un celebru afacerist din România, executat silit! Proprietatea sa a fost scoasă la licitație pentru 4 milioane de euro
gsp.ro
image
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment
digisport.ro
image
Pensiile magistraților, în aer: ce s-a întâmplat cu adevărat la întâlnirea secretă de la Cotroceni (surse)
stiripesurse.ro
image
Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu”
antena3.ro
image
Cum ne protejează legea banii din Pilonul 2
observatornews.ro
image
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
La ce temperatura se ţine butoiul cu varză murată? Aşa nu va face floare şi nu se va acri prea tare
playtech.ro
image
Novak Djokovic a dezvăluit ce vrea să-i fie scris pe mormânt! Când se va retrage din activitate campionul sârb
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce a urmat
digisport.ro
image
DOCUMENT | 'Doamna achizițiilor' pleacă din Guvern, în urma unui scandal de mari proporții
stiripesurse.ro
image
Un microbuz s-a răsturnat pe un drum din Constanța! Sunt mai multe victime
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
A murit Mihai Dinvale, fost director al Teatrului Mic: „Off, Tata Mișu…”
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, veste SUPERBĂ. Artista este cum nu se poate mai fericită! Toate vedetele și toți fanii i-au felicitat pe ea și pe soțul ei
romaniatv.net
image
Românii vor avea parte de sărbători crunte! Se confirmă un scenariu sumbru
mediaflux.ro
image
Un celebru afacerist din România, executat silit! Proprietatea sa a fost scoasă la licitație pentru 4 milioane de euro
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
click.ro
image
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…” S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50
click.ro
image
Femeia care i-a fost alături lui Horia Moculescu în ultimele clipe de viață: „Am fost lângă el în fiecare moment”. Ea o va sprijini pe fiica maestrului în pregătirea înmormântării
click.ro
Gwyneth Paltrow foto profimedia jpg
„M-a lovit atât de puternic”! Celebra vedetă face dezvăluiri cutremurătoare la 53 de ani
okmagazine.ro
LeAnn Rimes foto Profimedia jpg
După ce și-a pierdut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”
clickpentrufemei.ro
Regina Maria Antoaneta, în 1783. Pictură de Élisabeth Vigée Le Brun (© Google Art Project)
De ce a fost atât de detestată Maria Antoaneta, „cea mai controversată regină din istorie”?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”

OK! Magazine

image
Meghan, din nou pe tocuri amețitoare! Apariția neașteptată a Ducesei. Adio balerini, parcă vrea să-și amintească de tinerețe

Click! Pentru femei

image
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor