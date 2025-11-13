Șase angajați ai unei primării din Italia sunt anchetați pentru că furau bijuterii din morgă

Angajații preluau cadavrele și furau orice obiect de valoare înainte de înmormântare.

Șase angajați și foști angajați ai municipalității din Milano sunt anchetați de Parchetul local pentru diverse acuzații de furt și tăinuire, fiind bănuiți că au furat aur și bijuterii de la mai multe cadavre. Aceștia lucrează și au lucrat pentru Departamentul Servicii Funerare și Cimitire: patru dintre ei sunt încă în serviciu, în timp ce doi au demisionat în ultimele luni, deși nu se crede că plecarea lor are legătură cu ancheta, potrivit La Repubblica.

Toți au fost percheziționați în ultimele săptămâni, furnizând dovezi valoroase polițiștilor locali, coordonați de un procuror. Ancheta a început anul trecut, când o rudă a unei persoane decedate a raportat la Palazzo Marino că unele bijuterii dispăruseră de pe cadavru. Informația a fost imediat transmisă directorului general al municipalității, care la rândul său a alertat poliția.

Ancheta efectuată de echipa specială de intervenție a poliției locale, a confirmat o serie de furturi care au avut loc atât în camerele mortuare ale morgii Piazzale Gorini, cât și în casele victimelor. Suspecții aveau acces liber, profitând de vulnerabilitatea deosebită a familiilor, și au furat tot ce avea valoare de la decedați în momentul morții.

În cadrul anchetei, care este încă în curs, au fost reconstituite cel puțin șase incidente de furt, deși există suspiciuni cu privire la numeroase alte cazuri, unele dintre ele fiind chiar mai vechi decât prima sesizare primită de municipalitate.

Printre acestea se numără furtul foarte suspect al unei proteze dentare, care a dispărut din gura unei femei decedate într-un accident rutier. Cei șase au trecut apoi la etapa următoare, în special unul dintre cei doi care au părăsit ulterior locul de muncă: după furturi, au „plasat” coliere, cercei și brățări în diverse magazine de aur din Milano, transformând astfel prada în bani lichizi.

Ofițerii au reușit, de asemenea, să găsească câteva chitanțe emise pe numele suspecților la date care corespund cu cele ale furturilor: indicii care sunt acum investigate în continuare în căutarea unei confirmări.

Alte urme ale infracțiunilor comise de cei șase vor fi căutate și în telefoanele mobile și computerele confiscate din locuințele celor șase suspecți, între Milano și Lodi, în momentul perchezițiilor și al primei descoperiri parțiale a anchetei.